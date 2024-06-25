上海電視節｜林保怡爆佳導「拖劇本」拖足3年 胡定欣黎耀祥深厚緣分感觸哽咽 (21:46)

上海電視節昨日（24日）正式開鑼，無綫今天（25日）於上海舉行名為《Hello Hong Kong．你好TVB》發布會。眾花旦小生亮相，並介紹有份演出的劇集，包括《黑色月光》及《刑偵12》，先說《黑色》，楊茜堯及林夏薇上台時笑言，雖然看了很多次片花，但每次都忍不住激動至顫抖，楊茜堯親解劇中角色：「我的角色很開朗、有個美好的家庭，但因為一個原因，我被欺負，這事讓我變成黑色復仇天使。」薇薇笑指自己生人勿近：「我的角色孤獨、缺愛、有戰鬥力，和我本人性格很大反差。因為我和楊茜堯保持對立，拍攝現場沒什麼交流，基本上也沒有一起吃飯。」

相隔13年回歸無綫拍劇的林保怡，揭露與佳導合作《刑偵12》的契機：「3年前，我們在一個香港導演會的晚宴上相遇，他告訴了我一個好聽的故事，於是我就等了半年、一年、再兩年...」此時佳導上台「反駁」保怡：「你等3年已好啦，人家等20年都還沒說話。」

已多次與黎耀祥合作的胡定欣，上台談到與祥仔的緣分時，竟感觸哽咽，原來定欣初入行時曾因「一個意外」、與祥仔在《巾幗梟雄》中有同框機會：「當時有個女演員拍了一天後，發現自己懷孕了，我才有機會演那個角色。對於我和祥仔來說是一個很深的緣分，15年前種下的種子，如今我再有機會參演經典劇集系列品牌，是很好的回憶。」

綜藝方面，無綫得到「文化體育及旅遊局」的全力支持及贊助，將與內地及其他亞洲製作團隊，製作《聲生不息‧港樂季2》及《中年好聲音─星馬及大灣區版本》等合作項目。

當中無綫與抖音合作的《2024 TVB無綫藝員訓練班》，即場宣布舉行招生計劃，同是藝訓班出身的陳展鵬、定欣及振朗，及曾在《無限超越班》接受過演戲訓練的高海寧現身為招生活動呼籲；另《亞洲超星團》第二季及《中年好聲音》第三季的籌備工作，亦已如箭在弦。

（即時娛樂）