加拿大巡唱宣布延期半年至今冇消息 鄭中基Ig發聲明致歉 (13:25)

鄭中基（Ronald）原定去年10月在加拿大溫哥華及多倫多舉行兩場《Fragments of Wonder 鄭中基世界巡迴演唱會》，惟因其加拿大入境申請未能在出發日期前批核，令兩站演唱會被迫延期。事隔大半年，加拿大站的兩場演出仍未有新消息，Ronald 4月時在其個人YouTube頻道影片中坦言跟大家一樣，正在等待主辦單位的回覆。他當時說︰「有很多事，其實不能夠告訴大家，能夠和大家說的，就是我和大家一樣，我們也正在等待。」

Ronald昨天（25日）再就加拿大演唱會延期一事在社交平台發聲明，他說︰「有關演唱會加拿大巡迴兩站之回應。其實一直收到很多朋友詢問加拿大巡迴兩站的安排，鑑於我們並非主辦方，所以無法代替主辦作任何回應。上次於Channel 4月11日發佈的Q&A影片中有提過，我們也在等待主辦方的安排。當然亦有觀眾提到退票事宜，根據本人所知如果經Ticketmaster買飛的話，有人已經收到可以退票的通知，同時一年內都可以向Ticketmaster申請退票。至於經其他途徑買飛的話，請向該途徑查詢。給大家帶來不便，我們深表歉意。」

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（即時娛樂）