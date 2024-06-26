馬來西亞國際電影節｜張家輝獲頒發卓越電影成就獎 (13:52)

張家輝獲第7屆馬來西亞國際電影節（MIFFest）頒發「卓越電影成就獎」（Award for Excellent Achievement in Film ），其新作《贖夢》亦成為電影節的閉幕電影。大會讚揚家輝演技精湛，多部精彩作品成功擄獲觀眾的心，作為導演的他亦擁有卓越敘事能力，肯定他多年來對電影業的貢獻和影響力。家輝感恩再一次獲得馬來西亞同業及影迷厚愛，他說︰「首先都一定係要多謝唔同影展嘅選片委員賞識，都係嗰句：『人哋畀面，我就好好收起佢！』感謝自己嘅團隊，日後繼續努力，同時感激大會對我喺電影業嘅認可。如時間許可，我一定親身赴會。」

家輝2014年公映的首部自導自演作品《盂蘭神功》，就是跟馬來西亞電影人合作及於當地拍攝。今次再以導演身分重返大馬，他憶起當年執導的趣事：「當時喺富有神秘色彩及濃厚文化嘅馬來西亞拍鬼片，令影片更具感染力，但因為我怕鬼，一度要搵『陪瞓』。今次嘅《贖夢》只係關於心理、驚慄，同鬼無關，收工可以返屋企瞓，所以好好多，哈哈。」

《贖夢》未正式上映已獲各地影展關注和支持，家輝被問到會否對電影成績更有信心時，坦言未敢對票房有太大期望。他以幽默口吻分享對現時電影市道看法：「太多人喜歡電影，所以人人都覺得自己係專家！咁佢哋扮專家咪好流？咁又未必，業內人士就真係專家喇﹗不過，如果咁嘅話，食緊呢行飯嘅又係咪實掂呢，但又有啲成績跌倒阿媽都唔認得，包括我自己，哈哈！電影就係咁神奇，集創意、藝術、賭博及命水於一身，簡單嚟講：偏門！近年又大多手風唔順！所以仍然喺業內努力打滾嘅人，其實都深愛電影，包括我！至於票房成績，我引用自己一句對白：『耶穌都估唔到票房，我話嘅﹗』總之，立意求新，交出誠意，謹慎行事... 唉，自求多福啦﹗」

（即時娛樂）