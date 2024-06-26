莫文蔚為博物館展聲音導航曬語言天分 自爆愛穿旗袍原因 (14:32)

莫文蔚表示穿旗袍的好處是要保持身材，因胖了少許也穿不上，提醒她在飲食上要檢點。（鍾偉茵攝）

莫文蔚自言小時候已參加朗誦比賽，很喜歡讀稿和唸詩，因此很適合做聲音導航工作。（鍾偉茵攝）

莫文蔚（Karen）為香港故宮文化博物館《法國百年時尚》展覽擔任粵語、普通話及英語聲音導航，她昨天（25日）出席揭幕禮時稱非常享受錄音過程︰「沒難度，我小時候參加朗誦比賽，很喜歡讀稿和唸詩，因此很適合做聲音導航工作。今次第一趟為博物館覽展品聲音導航，雖然要錄3種語言，但過程十分順利，兩小時便完成。」

Karen提到這天特別穿旗袍現身，一來她對這種服裝情有獨鍾，而且身上的這件旗袍縫有法國喱士，非常適合今次活動。她透露早前因事在上海逗留了一段日子，順道找裁縫做了10多件旗袍。Karen說︰「穿旗袍的好處是要保持身材，因胖了少許也穿不上，提醒我在飲食上要檢點。我出道至今未胖過？不，放假時會胖一點。」

談到早前在北京國家體育場（鳥巢）舉行演唱會，她回味︰「在60000觀眾前唱歌，很興奮﹗我是第一個流行女歌手在鳥巢開騷，十分榮幸，為港爭光，丈夫也有捧場支持﹗」Karen今年會到內地5、6個城市開騷，下月將飛到上海開唱。她表示丈夫要工作，之後未必能現身支持，但母親莫何敏儀會陪伴她。

談到跟劉德華合演的電影《焚城》快將上映，Karen說︰「我們繼《童夢奇緣》，接近20年後再合作。我在戲中飾演署理特首，對白有很多專業名詞，很複雜，拍攝前要做『功課』，很大挑戰。」

（即時娛樂）