拍檔廚房｜滕麗名兒時遇車禍 臉縫20針 靠母親食療不留疤 (15:02)

方力申、黃翠如主持的煮食節目《拍檔廚房》今晚（26日）播出的最後一集，嘉賓滕麗名（阿滕）和蕭正楠（阿蕭）分別伙拍餐廳行政總廚莫佑和私房菜行政總廚張東正組成拍檔，爭奪最後出線機會。兩組在最後回合的「主題故事Omakase」比拼，同樣用父母對自己的愛為故事主題。滕麗名組的「白色的愛」菜單為「椒麻帶子」、「意大利茄燴星斑」及「薑薯雞頭米糖水」，全部均選用白色食材製造，原來是滕媽媽的超強去疤食療秘笈。阿滕自揭童年時遇上車禍，臉部縫了接近20針。她說︰「細個好曳，成日整傷塊面，所以媽咪經常整啲白色嘢食畀我，希望唔好有疤。我細個時試過撞車，縫咗10、20針，但完全見唔到，冇磨皮亦冇做任何其他手術，就係靠媽咪成個月所有白色嘅餸菜。」阿滕在藝人Solo環節獲主席評判黃永幟（幟哥）讚控制油溫準確。

蕭正楠將媽媽的拿手蒸雞和爸爸的愛心咖喱加入菜單，打造出3道菜「寶貝手撕鹹雞髀」、「蕭爸‧極洋蔥咖喱和牛」及「牛乳木瓜燉花膠」。阿蕭最愛吃「媽媽牌Number 1蒸雞」，蕭媽媽每次總會預留雞髀給他。他為了呈現出胞妹沒有雞髀的酸溜溜心情，特別加入酸梅寓意「酸妹」。同時，阿蕭最愛吃爸爸煮的咖喱，希望透過節目將食譜與觀眾分享。他說：「爸爸知道我鍾意食咖喱，特登去學。佢以前做懲教署，身邊好多印度籍同事，請教佢哋學整印度咖喱。我聞到好香就會望吓廚房，因為我爸唔著衫去煮，見到佢成個背脊流緊汗，希望將爸爸對我嘅愛喺呢度呈現出嚟。我爸爸會放好多洋蔥，呢個係佢嘅食譜，所以要跟住。」比賽時，張師傅的冷笑話不時逗得阿蕭大笑。阿蕭笑言聊得興起幾乎忘記正在進行比賽：「好似同個Buddy煮緊菜，準備畀一班人食咁。」

（即時娛樂）