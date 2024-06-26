ANSONBEAN同Jamie認愛後 首度情侶檔出活動吸金 (17:10)

女子組合Beanies的5名成員張天穎（Jaime）﹑陳樂頤（Geor）﹑潘釗彤﹑李凱翹（Kay）和黃健怡（Winky），聯同Jaime男友陳毅燊（ANSONBEAN），今天（26日）出席首飾品牌活動，今次是ANSONBEAN和Jaime認愛後，首次以情侶檔姿態出席活動，惟2人未有合照，大合照時，他們初時亦保持距離未肯靠近，應傳媒要求才站在一起，還甜笑對望咬耳仔。

對於首次與男友ANSONBEAN同場搵真銀，Jaime表示開心，還有與隊友出席，最好友情和愛情齊齊上。活動後她還有工作在身，要為新歌排新舞。問到是否沒時間拍拖？她表示會取得平衡，與隊友工作也很很心。

她不介意之後以情侶檔姿態出席活動，當然有隊友更好。隊友讚她有義氣，她們表示私下已見過ANSONBEAN，一起吃過飯並向對方請教跳舞心得。問她們對ANSONBEAN滿意嗎？她們表示Jaime開心，她們便開心。Jaime甜笑說：「我好開心。」問到Jaime，男友見過家長未？她說：「見過一兩次，有次我拍MV，爸爸在場，男友探班，但未有深交。（幾時正式見家長？）未知，唔使咁心急。（爸爸對男友評價？）未深入了解，暫時睇到表面，話佢好大隻和健康。」被問到男友有否送過飾物給她？她表示還未，有時間陪她已好好，隊友亦代答：「送愛、時間和陪伴。」

ANSONBEAN跟女友Jaime口徑一致，不介意情侶檔出席活動，希望未來有更多合作機會。說到Jaime指他沒送過飾物給她？少時間陪伴？ANSONBEAN承認，說：「我一直想送什麼飾物給她，今日出席動，手上那條手鏈覺得很適合，可以配同一吊飾做情侶手鏈。」

至於女友指未是時候見家長，他都覺得要循序漸進，不過，他亦期待見家長。談到張爸爸讚他健碩？他表示多謝，指最近為新碟內頁拍照，因要赤裸上身，所以努力操肌，他說：「𠵱家應該6嚿腹肌。（女友感滿意？）佢應該滿意，我哋一齊做gym。」

（即時娛樂）