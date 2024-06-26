盧瀚霆7.7生日 後援會辦慈善應援 Pop Up Store揭幕 小神徒跳舞助興 (18:21)

是次活動將展出Anson Lo在MIRROR演唱會中，演唱《MY LIFE》時穿上的水晶閃石戰衣，以及3米闊的巨型天使翅膀。（大會提供/Ig圖片）

為慶祝盧瀚霆（Anson Lo，教主）7月7日生日，盧瀚霆國際後援會於今天（26日）起至7月10日期間，舉行以「SoaR」（翱翔）為生日主題的《Anson Lo & Sontos - SoaR Pop Up Store》。

盧瀚霆國際後援安排「小神徒」擔任模特兒，率先體驗《Anson Lo & Sontos - SoaR Pop Up Store》。8歲小神徒表示被Anson Lo舞姿吸引，還大膽向偶像示愛：「Hello Anson Lo哥哥，生日快樂！無論你去到邊、做啲咩，我都會支持你，同埋你唱歌好有型、唱歌好好聽，我愛你！」

9歲小神徒興奮表示見過偶像，更即席跳對方歌曲《My Life》：「謝票場見過佢真人，覺得佢好靚仔，專登同媽咪講學跳佢啲舞。如果可以同佢同台，我估唔會驚，反而極興奮添。」2位6歲小神徒就大讚偶像靚仔，笑言成為未來男友標準，還即席唱出《深閨》。

是次活動將展出Anson Lo在MIRROR演唱會中，演唱《MY LIFE》時穿上的水晶閃石戰衣，以及3米闊的巨型天使翅膀，與生日主題「SoaR」互相呼應，將成為打卡重點。

Pop Up Store中央擺放的心形佈置，概念來自教主本年度最新單曲《深閨》MV，佈置可供神徒和大眾扣上特製心形鎖。此外，Anson Lo於MIRROR世界巡唱期間，以寶麗萊相機拍下多張照片，亦首次於Pop Up Store公開，神徒和大眾可感受Anson Lo巡唱時的喜悅與努力。

後援會6月中亦為慈善機構及毛孩們進行「收集物資及清潔大行動」，海外地區亦響應生日慈善活動，舉行不同義工及捐贈活動，務求將慶祝活動昇華，以愛心遍布世界各地及本地各階層。Pop Up Store發售產品所有收入扣除成本後，將以「Anson Lo盧瀚霆」名義，撥捐7間本地受惠機構，包括大樹下、阿棍屋、連寵拯救隊、香港救兔之家、點滴是生命、香港兒童慈善基金會及香港防癌會。

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（即時娛樂）