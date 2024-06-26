李龍基不滿澳門演唱會「女繼續追」4個字 為未婚妻判監後笑容滿面賀葉子楣生日解畫 (19:18)

73歲李龍基的36歲未婚妻王青霞（Chris）因在港逾期居留、使用虛假文書及違反逗留條件在港接受僱傭工作等5項罪成，早前（19日）被判監25個月。李龍基當日聞判時於法庭內跟王青霞淚眼對望，離開時愁容滿面，只簡短回應傳媒提問便離開，傷心過後收拾心情，同日晚上笑容滿面出席葉子楣的生日飯局。李龍基本月初（7日）在社交平台宣布將於下月6日到澳門舉行演唱會，演唱會名稱為《「風繼續吹 女繼續追」李龍基澳門演唱會》，英文名稱則是《Blowing girl concert in Macau》。由於演唱會的名稱跟李龍基多次為未婚妻落淚的深情形象不符，結果引起網民熱議，笑李龍基多次揚言會等王青霞出獄後結婚，但演唱會名字卻叫「女繼續追」。

李龍基接受傳媒訪問時，直言不滿演唱會主辦單位當日未問過他便急忙推出，當他看到海報時已不能更改。他說︰「我第一時間看到標題，有些不高興，但主辦單位稱時間太短，急需出街。我太為人設想，有時苦了自己。我不是直接跟澳門主辦接洽的，經過中間人的來來往往，才知道主辦方趕着出街，才用了這個題目。米煮成飯，都怪自己太疏忽﹗」李龍基稱事後只好以阿Q精神面對，安慰自己「女繼續追」的「女」是指王青霞，稱對方目前跟自己相隔甚遠，要努力把她「追」回來身邊。

談到他在王青霞判刑當日的晚上笑容滿面出席葉子楣的飯局，李龍基透露當日下午一位女性好友知道他不開心，多次來電力邀出席聚會，說他一個人在家不好。李龍基坦言跟葉子楣不太熟，但不想拒友人於千里才答應前往，去到才知道是葉子楣的生日飯局。李龍基說他當晚在飯局上不想拍照，但覺得拒絕的話似不太尊重，因此才與眾人合照。

（即時娛樂）