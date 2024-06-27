《談判專家》票房破1500萬 劉德華彭秀慧客串演出成熱話 (14:52)

劉青雲及吳鎮宇主演的新戲《談判專家》上映兩星期，截至昨天（26日）的本地票房衝破1500萬，連續14日香港單日票房冠軍。吳鎮宇明天將聯同客串演綁匪「瘋婦」的彭秀慧出席謝票活動，答謝觀眾支持。為電影擔任監製的劉德華亦有粉墨登場，跟彭秀慧飾演一對患有精神病的夫婦。兩人在戲中因兒子被接走而去到社署發難兼挾持人質，青雲和鎮宇飾演的談判專家隨即介入事件，箇中劇情啟發自80年代轟動全港的「郭亞女事件」。華仔和彭秀慧戲中造型突破，前者化上兔唇演躁漢，後者則以慌張失措婦人形象演出，令觀眾驚喜。彭秀慧分享客串感受時，表示非常難忘跟華仔第一次拖手感覺，又指2人初次合作就有種不言而喻的默契！

本身是舞台劇劇后的彭秀慧形容跟影帝華仔合演夫婦，似獲得一個夢寐以求的機會。彭秀慧說︰「好記得當日拍攝第一個鏡頭就係劉生拖住我過馬路，一拖嘅時候，我就知道『嗯，得㗎喇，今日會好順利』，因為嗰一吓接觸，個夫妻感覺就喺度，然後喺入面拍攝發癲場面時，我哋完全冇討論到，即係呢嗰位我會攬你啊，邊度我會推你啊，冇嘅，就係大概知道個行位就去演。我覺得拍嘅感覺好爽，有好多嘢都係嗰刻入咗角色去做，都冇諗太多就去演出嚟，對我嚟講一個非常好嘅拍攝經驗。出到嚟個反應咁好，我其實係非常意外，因為我以為呢場戲係好短嘅時間，但原來喺成個劇本入面起咗個咁關鍵嘅作用。多謝邱禮濤導演，喚起大家對我演員身分嘅記憶。」

邱禮濤感謝華仔的破格演繹︰「當日，劉德華知道我要拍《談判專家》，他自薦客串，想為香港電影出一分力，以行動表現出香港電影人嘅互助精神。非常感謝華仔嘅出色演繹，令更多人會關注到我哋社會入面嘅『陳大來』。」邱禮濤表示劇情改編自1986年轟動全港的「郭亞女事件」，當時一名患有精神病的母親在葵涌公屋涉嫌幽禁女兒導致虐兒，社署最後聯同多個政府部門，破門入屋救出女童，將母親送往醫院接受精神病治療，及禁止兩母女見面，處理手法當時備受社會抨擊。邱禮濤說︰「希望透過一個類似『郭亞女事件』嘅個案，帶出制度中權力嘅無情、冷感、機械化同後知後覺，最終做成悲劇，從而令吳鎮宇所演繹嘅謝家俊重新檢視點樣去幫無助嘅人。謝家俊最後離開警隊，投身社工界，係角色人設嘅一個重要鋪墊。」

（即時娛樂）