陳安立黃可盈下戰書 作賽香港女子跳遠紀錄保持者俞雅欣 (15:26)

陳安立（Brian）及黃可盈（Flavia）將於明天（27日）起一連兩晚播出最新兩集《我們與金牌的距離》中，挑戰香港女子跳遠紀錄保持者俞雅欣（Tiffany）。3人在熱身賽時輪流試跳兩次，只取成績好的一次，如果踏到黑色起跳線落沙池後向後行，將被判為試跳失敗。比賽未開始，Flavia已受傷，連何時和怎樣刮傷腳也不知道。Brian賽後指Tiffany熱身時刻意留力，做出假象令他們以為成績不會差太遠，但原來連「尾燈」也見不到。

特訓期間，Tiffany教Brian及Flavia兩步起跳訓練，Flavia的起跳步姿被Brian取笑滑稽，惟Brian也好不了多少，手腳極度不協調。Brian不甘被笑，邀請製作組同事示範一次，其不成形步姿引得大家哄堂大笑。Brian表示：「其實我哋唔係咁差㗎咋，多謝你畀番啲自信我哋！」完成特訓後，Tiffany帶2人品嘗她最愛的甜品。Brian及Flavia得知Tiffany原來對上一次吃甜品已經是一年前十分震驚，製作組對於拍攝時只選了兩道甜品給他們3人分享也大感內疚。

3人進行終極戰，Brian及Flavia只要跳出的成績比熱身賽時的差距少，便為之挑戰成功。第一跳時，Tiffany因踏到起跳線被淘汰，Brian和Flavia立即興高采烈地揚言有勝出機會，Brian更說︰「只要Tiffany連foul兩跳，我哋就可以不戰而勝﹗」豈料，Flavia第一跳同樣因踏到起跳線被foul，Brian第二跳時因太用力而拉傷大腿。

（即時娛樂）