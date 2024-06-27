謝霆鋒堅持《海關戰線》打戲無後期加工 林嘉欣指張學友被低估演技 (16:18)

謝霆鋒、張學友、林嘉欣、劉雅瑟等主演的新戲《海關戰線》明天（28日）放映優先場，下月5日正式開畫。 霆鋒、林嘉欣、劉雅瑟及關智斌等昨晚（26日）出席電影在北京舉行的首映禮，未能現身的學友亦有透過視頻與觀眾問好。謝霆鋒首次擔任動作指導，拍攝時堅持打戲「無後期」、爆破戲「無特效」，一切都要「來真的」。他說︰「這是華語動作電影走向世界的精髓！」學友相隔8年回歸大銀幕，霆鋒表示︰「這是我和學友哥第一次真正意義上的合作，我一直很喜歡學友哥的電影，這次還可以有音樂上的交流，對我來說是圓夢。」

霆鋒為自己設計危險動作戲毫不手軟，多場打戲拳拳到肉；學友拍情緒戲數次雙眼凝淚，每一次都接近崩潰狀態；嘉欣為貼近人物，保留自己真實白髮出鏡，全情投入塑造角色。首次拍打戲的劉雅瑟︰「第一次拍這樣的動作片，又危險又過癮。」霆鋒拍攝時讚劉雅瑟說「好猛」，又說她很像從前的自己。霆鋒在首映禮上分享︰「有一場穿越爆點的戲分，炸彈碎片不慎炸進了劉雅瑟的眼睛裏。她處理後毫不停歇，第一句話是『鋒哥，我可以再來一次』。」

學友飾演的張允南患有高功能躁鬱症，在別人眼中是個堅強及值得依靠的人，但他的內心卻充斥着痛苦與掙扎，不斷用高情商掩飾自己內心的壓抑。學友在拍攝現場為了塑造好角色，把自己關在房多個小時，反覆重來直至崩潰邊緣的爆發狀態，完美呈現才肯拍攝下一場戲。謝霆鋒說︰「學友哥是有真實參考自己的過往經歷，他真的有經歷過窒息、難以呼吸的情况。」嘉欣表示看見戲中張學友病發時的片段特別心痛︰「學友哥的演技被嚴重低估了，他完全演出了角色躁狂與陰暗的複雜面！」

（即時娛樂）