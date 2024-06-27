周家怡憶如廁時遭偷拍 周國賢曾被油頭大叔摸大髀 (19:05)

由周家怡及周國賢（Endy）主演的ViuTV原創劇集《無人之境》已播出，2人為劇集宣傳。最近家怡和李靖筠的YouTube講車節目《恨駕女團》大受歡迎，2人以同名在YouTube開了全新平台，主理人之一的家怡找來劇中老公Endy任嘉賓，家怡除了跟同樣是愛車之人的Endy大談車經，更分享恐怖偷窺經歷。

2人遊完車河後，到餐廳醫肚兼吹水，談到拍劇時人前人後兩個樣，家怡自言有時可以很可愛，有時又可以好狠，Endy表示她拍短髮戲時候氣場令他害怕，家怡分享她凶狠一面：「有一次去某餐廳食嘢，去洗手間時下面有個手機鏡頭伸入嚟，我以為我啲friend玩，好大聲話：『喂！做咩啊！唔好玩啦。』個相機好快縮走咗，我就知道應該唔係我啲friend，如果係friend嘅，應該就會笑。去完廁所之後我一行出去，我嗰個氣場真係勁！

我出到去向住全餐廳問『頭先邊個怕我？』大家呆咗，我見到有閉路電視，我話『play個閉路電視睇！』我嗰個樣突然變咗豪氣大家姐。原來個老闆！我一出到嚟見到有個人衝咗出門口，我就即刻問個職員：『頭先衝出去嗰個係邊個？』佢話係老闆嘅太子仔，轉頭太子仔再返入嚟扮晒嘢問：『咩事呀？』我話：『唔使咩事啦，拎嚟個電話出嚟畀我睇！你應該洗咗㗎啦！頭先你衝出去！』佢話冇『做咩啊？』我話唔好再問做乜嘢，你play個閉路電視，我話：『你都唔係第一次㗎啦！』好有型咁樣，好變態呀呢件事。」

偷拍事件聽到Endy嘩嘩聲，他亦自揭相關經歷：「細個10歲、11歲，買咗個餐自己坐喺度食等朋友，之後有一個頭髮好似Barcode咁樣嘅人，無啦啦行埋嚟，佢話：『喺度做乜嘢呀？喺度等人呀？』然後佢隻手就擺落我大髀，我當時着短褲，我覺得嗰刻好核突，梗係即刻走啦，我當時好驚，佢個頭又油又有陣味！呢啲嘢真係防不勝防。」

（即時娛樂）