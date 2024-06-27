周家怡自認麻煩情人 小綿羊秒變惡魔 周國賢港女性格要伴侶猜心意 (21:51)

周國賢（Endy）、周家怡在ViuTV新劇《無人之境》飾演夫婦，兩人初次合作後發現男的性格害羞，女的卻個性豪邁，彼此性格像對調了似的。家怡笑道︰「Endy穿孖煙通出鏡，也要加單車褲打底防走光。我第一次見男演員這樣穿，他是怕走光還是驚我『博懵』？」Endy指家怡個性豪邁，令大家更快建立出默契。他回憶兩人開工不久便要拍一場接吻戲，家怡當時竟表示「點咀都得」。Endy說︰「她主動、熱情、奔放的性格，令我不會尷尬。」家怡解釋：「男演員拍親熱戲時會擔心被懷疑『抽水』，因此女方主動比較好。我們飾演夫妻，不能見外，倒不如放開去演。我做主動，也擔心被指是『鹹豬嘴』呢﹗」

Endy飾演的「阿巫」跟家怡飾演的「阿凌」表面甜蜜，卻各自隱藏秘密。他們在劇中有場10幾分鐘、一鏡到底的激烈爭吵戲，Endy表示這場戲有10幾頁紙對白，想起也滴汗。家怡說︰「這是我入行以來最長的一場戲，我當日拍到眼腫、情緒崩潰。」Endy透露拍攝時想起一些不快回憶︰「曾跟情人吵了一晚，我嬲到掟爆結他、一拳打爛衣櫃。」家怡大笑說︰「我也有相同經歷，曾跟男友吵架時，一拳打爛茶几櫃。」

兩人爭認是「麻煩情人」，Endy說自己在感情生活上是個「港女」，要另一半猜度心意，但現在長大了，學會管理情緒及表達內心。家怡說︰「我在情人面前多數是小綿羊，由初戀至今也是被責罵的人。不過，若對方觸及底線，我會秒變惡魔。曾有異性說我好的時候，連樹上鳥兒也能𧨾下來；衰的時候，比社團大佬講數時更衰，有點『跳』；爆發的時候很恐佈，鬧完就哭，又打櫈﹗」

兩人因合作成為時有聚會的好友，Endy讚家怡為人坦蕩蕩，做朋友一流。家怡期待與Endy再合作拍《無人之境》續集，最好能飛到法國拍外景。她笑言︰「如果拍續集，Endy不用穿孖煙通，改著T-back。」

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（即時娛樂）