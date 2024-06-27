袁偉豪被指衰老 陳山聰代老友發聲 拒絕再生B 集中火力培育兒子 (19:44)

姚子羚自嘲可以扮當年被網民惡搞她的「表哥」樣。（林蘊兒攝）

袁偉豪被指在劇中斷崖式衰老，但老友陳山聰代他發聲平反。（資料圖片/林蘊兒攝）

王祖藍、阮兆祥、李思捷昨晚（26日）率領一班學員，錄影遊戲節目《畢業Party感謝祭》，眾人穿畢業袍影大合照。新劇《反黑英雄》演員陳山聰、姚子羚、朱晨麗等擔任嘉賓，袁偉豪前天（25日）出席上海電視節，返港後原本也要參與《感謝祭》錄影，可是臨時通知，因家中有要事未能現身，陳山聰和姚子羚代解釋只是小事要好好休息，呼籲大家不用擔心。

劇集《反黑英雄》已播出，最近有網民指袁偉豪劇中演社團大佬的造型，突顯斷崖式衰老。陳山聰力撐好友說：「他角色是大反派，不是走靚仔路線，好似我在《新聞女王》都扮過弱智爸爸，樣子都好殘。大家都是專業演員，他在上海出席活動時，精神和狀態都好好。」

問是否因袁偉豪成為爸爸後，公私兩忙樣子比較疲倦才顯老？陳山聰解釋因袁偉豪同時接拍《法證先鋒VI倖存者的救贖》和《反黑英雄》兩部劇，需要香港與深圳兩邊走，可能比較疲累。

陳山聰現場學員扮鬼扮馬，令他回想初入行亦曾試過扮劉德華，現在則常在家中扮「牛牛」，讓寶貝兒子陳霆軒（Jaco）騎上身。他表示Jaco於7月1日將迎接4歲生日，今年打算在家食飯慶祝。

問會否擔心獨子會感到納悶，而考慮再追多個小朋友，陳山聰斷言拒絕，因自問年紀已不少且正值事業搏殺期：「兒子日日都上堂分別學不同興趣班例如英文、數學、畫畫、跆拳道等，都是上堂1小時，其餘時間都讓他玩。」山聰與太太經商量後，決定集中火力培育兒子，一個已足夠。

姚子羚自嘲如要上節目扮鬼扮馬，可以扮當年被網民惡搞她的「表哥」樣。她記起多年前曾扮過已故的周海媚，李思捷則扮黎明，自問模仿別人未夠出色，有需要認真向阮兆祥請教。

（即時娛樂）