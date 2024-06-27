佘詩曼交代媽媽身體狀况 讚母親樂觀 暫不考慮長期離港工作 (21:36)

佘詩曼（阿佘）今晚（27日）一身飄逸打扮，出席時尚品牌期間限定店開幕活動。現場有數十粉絲等偶像出現，阿佘在數名工作人員和保鑣護送下到場，展現氣勢。

阿佘透露從廣州工作後返港，提到上海電視節傳來好消息，她主演的《新聞女王》，將分別開拍續集及電影版，她正等候總監製鍾澍佳指示和安排。阿佘說：「有可能續集和電影同步開工，或者兩者先後緊接拍攝，交鍾澍佳決定，由於我都是演同一角色，不怕亂或演得太辛苦。我已大概知道兩個故事大綱，內容包括好好的社會議題，值得大家反思及正視，是很有意義的故事。」

她期待續集陳曉華和黃宗澤加入，兩人可能與她展開對立局面。阿佘稱不怕被敵人針對，明白拍劇是現實的反映，出來工作必然會遇到敵人與朋友，是正常的事。

阿佘早前跟「七魔女」齊飛泰國旅行，她指夾期都差不多1年，可惜仍尚欠文頌嫻，對方有事未能同行，始終未算齊人。旅程中，她們在社交平台分享多張水著靚相，獲外間好評，阿佘表示純留倩影：「梁靖琪提議影相，因為好難得，拍攝前大家將自己帶去衣服，互相配搭，我身上魚網衫是梁靖琪。講身材，大家都好，影相只想做個開心留念」。

阿佘在社交平台分享與媽咪Lily合照，親證母親身體不適，卻沒透露詳細病情。追問媽咪身體狀况，阿佘說：「OK，努力中，媽咪好樂觀，希望好快康復。媽咪身體不是太舒服，畢竟是老人家，不想給她太大壓力。」

阿佘認為都市人生活忙，大家需注重身體健康，也提醒身邊好姊妹要多留意。問她會否也放慢腳步？阿佘說：「不用那麼早，有機會想做多些自己喜歡工作，我是工作狂，可以好享受，不覺辛苦。」不過阿佘表示為多陪媽咪，出埠太長時間的工作暫不會考慮。

（即時娛樂）