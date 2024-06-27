呂爵安讚祖兒冇架子兼專業 Edan分享愛情觀：緣分控制唔到 (23:15)

容祖兒跟MIRROR成員呂爵安（Edan）首次合作，一同亮相《Music Panda》，Edan大讚祖兒毫無架子：「我想分享少少，今次同祖兒第一次合作，最深刻係佢個份認真同專業，真係好誇張，我哋前日特登，佢用佢錄音時間去畀我哋練習，最後佢冇錄到自己首新歌，只係同我練歌，佢特登問我，你要唔要想練下，之前我都想練。（祖：我約佢唱K）時間夾唔到，但咁啱嗰日佢錄緊音，問要唔要練下，我就話好喎，因為本身喺屋企練，所以去咗舒老闆（舒文）嗰度練咗4﹑5小時，研究點樣唱，大家唱乜嘢Key，我嗰一刻真係好佩服，佢一定好多經驗，唱咗好多唔同嘅歌，仍認真對待每一份工作，同埋佢對住我完全冇架子，其實之前我遇到一啲前輩我可能都會易緊張，但對住佢（祖兒）我一啲緊張都冇，完全唔驚又可以一齊玩，我覺得真係好正。」

主持黃丹儀問今次合作是由誰促成，祖兒表示是古巨基；Edan表示和祖兒第一次合作，他表示2人生肖好夾：「我屬鼠，佢屬猴，老鼠同猴子好夾，咁啱我阿妹又係馬騮。」主持KB問2人有沒有奇怪習慣，祖兒說：「我唔係好習慣有好多人睇住我錄音，錄音室好似浴室。」

祖兒又自揭錄音時曾遇過的經歷：「我想話我以前好戇居嘅，喺錄音室懶係想有情調，點蠟燭差啲暈低，缺氧呀﹗點咗一嚿一嚿小蠟燭，吸晒我啲氧，然後我暈囉。」

祖兒工作忙碌，寧願盡量少點休息，盡量把所有行程放進去：「我將自己生活擺得好低，我唔係唔想攤喺屋企，但係又好似好多嘢都我自己好想做，又覺得好有趣，比如今次可以認識新朋友（Edan），都係可以嘗試下嘅機會。」同時祖兒也表示想分配多點時陪家人。

黃丹儀接著追問祖兒感情生活，祖兒聞言無厘頭說了一句「芷珊有約」，之後再說：「我諗大家喺呢個節目，唔想聽我嘅愛情，梗係聽Edan啦﹗」祖兒隨即順勢問Edan：「最近有冇艷遇呀？（Edan：你呢？你有冇呀？）真係呀，麻麻，自己都知自己乜嘢事，所以唔強求啦﹗其實我唔係唔鍾意，只不過未遇到，講都唔信呀﹗」

輪到Edan講對愛情看法：「咁我入行年數就快6年，我覺得的確有啲轉變，之前專注工作，完全唔諗其他嘢，但漸漸地覺得如果遇到嘅，都未必唔係一件唔好嘅事，工作同生活要取得平衡，我唔會強求，緣分控制唔到，真係上天安排畀你。（容：你一定唔會冇囉﹗）都要令我心動想一齊先得，我比較難心動。」節目完結後，Edan﹑黃丹儀和KB贈祖兒驚喜，推出生日蛋糕和她慶祝，十分開心。

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（即時娛樂）