張致恒老婆呻交租後仍遭勒令搬走 網民質疑冇錢講法 雯雯速刪走YouTube新片 (18:07)

張致恒太太雯雯昨天曾在其YouTube頻道上載「June Vlog ~part 2」，片段記錄了他們為兒子慶祝生日、為離世愛犬辦喪禮、幾個兒子在家中開餐及到室內遊樂場玩耍等片段，被觀看了片段的網民質疑無錢說法。（YouTube片段截圖 / 明報製圖）

張致恒（Steven）和太太區燕雯（雯雯）陷財困多年沒改善，雯雯前天（26日）在Ig限時動態發文，透露因欠租被業主要求搬走，昨天又發出黑底白字寫上「再見」2字的新帖，令不少網民擔心。雯雯晚上再於Ig公開疑是地產代理的訊息，對方表示︰「區小姐，業主通知，因欠租事宜，你們須於2024年6月30日或之前搬離單位，如有疑問可跟業主聯絡。」雯雯說︰「終於發生！可以去邊？冇人會租，有都唔會有咁大筆數，又佣金又按金又上期，依家咁，即係叫我去死？」

時隔一晚，雯雯今天又在Ig限時動態發文，稱已向業主交了兩個多月租金，惟業主堅持要他們一家搬走。雯雯說︰「多謝真正關心嘅你們，交番幾千蚊，再交多兩個月，業主都要我哋走。我一個人能力有限，出面亦冇可能有人租畀我。自己知自己事，又唔係未試過全部人坐喺街冇地方瞓，我連狗都不會放棄，更何况小朋友，所以如果要瞓街，不如一齊離開。唔係發晦氣，而係冇人會明白，係冇路行。成日話搵社工，社工講過，冇可能即時搵到屋畀我！需要時間！我啲狗老，我係唔會放棄！真正關心嘅多謝你們！其他不是真心亦不用再多說了。我已經好累。」

雯雯昨天曾在其YouTube頻道上載「June Vlog ~part 2」，片段記錄了他們為兒子慶祝生日、為離世愛犬辦喪禮、幾個兒子在家中開餐及到室內遊樂場玩耍等片段。有網民質疑雯雯聲稱無錢的說法，指她幾個兒子在家吃超大粒士多啤梨、一家人到室內遊樂場玩遊戲的使費也不少。雯雯公開片段後不久已刪走片段。另外，有網民在社交網公開在西鐵站巧遇Steven的照片，質疑雯雯一邊呻無錢，Steven卻買大盒玩具給兒子。該網民拍攝的照片，見Steven一邊抱住兒子一邊看手機，他身旁有輛雙人BB車，車內有一大盒物品，唯未能看清是玩具還是其他家品。

（即時娛樂）