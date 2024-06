next

梁朝偉昨天(27日)62歲生日,除了欣賞NewJeans粉絲見面會外,並跟NewJeans經理人閔熙珍合照,同時劉嘉玲亦在社交平台,貼出和偉仔甜蜜拖手片段,相當浪漫。

吳建豪今天(28日)亦在Ig貼出多張和偉仔慶祝生日的照片,同場還有劉嘉玲和《誰是被害者2》的藤岡靛等,吳建豪以英文興奮寫道:"Happy Birthday @tonyleung_official(梁朝偉)thank you @carinalau1208(劉嘉玲) for the lovely evening!"

劉嘉玲今天亦在Ig貼出和老公慶祝的照片,嘉玲還搞笑餵偉仔食士多啤梨,偉仔則托頭微笑,嘉玲寫道:"Happy birthday my dearest Tony"﹗

(即時娛樂)