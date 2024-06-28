夫妻檔吸金收「舒服價」 麥明詩素顏被批走樣 盛勁為護妻：愈來愈靚 (17:12)

談到造人大計，盛勁為表示現在進行式，但經常在飛機上很Dry，常捱夜要花時間養好身子。（林祖傑攝）

麥明詩和老公盛勁為婚後首度夫妻檔吸金，今天（28日）兩公婆到尖沙咀出席品牌活動放閃，手拖手黐到實，麥明詩說：「今次收『舒服價』，其實我哋都唔需要咁多錢，但都要為家庭做好準備，唔只為生仔，都要為照顧雙方父母，雖然好開心接工作，但始終我哋都有正職，唔係有太多時間接其他工作。」

她笑言計劃為任職飛機師的老公擔任經理人，讓老公單飛出席活動，自己就可以退休，盛勁為即冧老婆：「我已簽終身約，佢做經理人都好合理。」

問2人造人大計進度如何？盛勁為表示現在進行式，但經常在飛機上很Dry，常捱夜要花時間養好身子。麥明詩近日上載素顏照，被網民指「走樣」，盛勁為護妻說：「冇咩所謂，我當然唔覺，同我一齊之後愈來愈靚，最近皮膚都好咗。」

早前麥明詩偕父親及老爺拍廣告，卻遭部分網民狠批，她樂觀說：「唔緊要嘅！有錢掙就得，都係盡量努力工作，兩老都好開心，因為我有出糧，當一齊玩，佢哋拍得開心，收錢更開心，有人讚佢哋演技好就更開心，最緊要大家相處融洽，當一家人做project咁，冇壓力。」

談到舊愛林作與現任女友裕美互爆牀事，麥明詩沒有留意，盛勁為表示會在老婆面前收看，還覺得富娛樂性，他不介意對方提老婆往事，並趁機了解老婆過去，麥明詩說：「老公鍾意睇我啲過去，我咪親自解說囉，我哋嘅溝通好透明，乜都會打開心扉去傾。」

（即時娛樂）