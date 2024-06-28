新城廣播網絡電視7.1正式啟播 葉文輝升職做MBO TV台長 (18:29)

「新城廣播網絡電視（MBO TV）」將於7.1正式啟播，由葉文輝（啤梨）擔任台長。今天（28日）首席營運總監馬浚偉率領MBO TV新任台長葉文輝、范振鋒、節目主持胡孟青、譚玉瑛、何基佑、黃筠兒、思敏、羅沛淇、倪詩蓓等，出席「新城廣播MBO TV啟播」記者會。

馬浚偉宣布MBO TV於7月1日凌晨12時正式啟播，分別可於新城廣播線上平台及APP收看，屆時將以新城廣播全新台歌《沿途有我》MV作為首播。

馬浚偉即場任命葉文輝為MBO TV台長，同時公布MBO TV市場定位，包括新城廣播財經台、知訊台和采訊台3條頻道部分節目，在MBO TV中以24小時無間斷播放及重溫。

啤梨介紹MBO TV內容豐富，包括：歌手訪談、娛樂、音樂、財經、教育、兒童、體育、民生、清談、雜誌式資訊、文化及生活等。至於「鎮台之寶」薛家燕擔綱主持的《開心大派對》、知訊台台長程凱欣和麥卓華主持的《原來生活好快樂》及三台聯播的《民生無小事》都會24小時無限播放。

記者會上，台歌《沿途有我》MV首次播放，MV集合近半百台前幕後工作人員及歌手參與拍攝。啤梨在會上亦透露正積極炮製全新環節：「新節目陸續有來，新城係我畢業後第一份工，由做DJ到台長，新城畀好多機會栽培我，亦有好多新挑戰，呢個係其中一個。希望繼《新城慈善唱K大曬馬拉松》後，MBO TV會成為我人生第二個里程碑。」

（即時娛樂）