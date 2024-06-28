與王星越假咀網民唔Buy 吳謹言曾迷失 視《墨雨雲間》救命稻草 (18:27)

由吳謹言和王星越領軍的古裝劇《墨雨雲間》，正於「黃Viu煲劇平台」熱播，該劇講述薛芳菲（吳謹言飾）遭夫家陷害慘被活埋後，以姜梨（楊超越飾）身分回到京城報復後母季淑然（陳喬恩飾），和丈夫沈玉容（梁永棋飾）一家；肅國公蕭蘅（王星越飾）則要找出「父親戰死、母親病亡」真相，2人在雪恨期間相依相偎的故事，劇情愈見緊湊。

《墨雨雲間》甫推出後獲好評，王星越和吳謹言稱霸熱搜，觀眾盼2人推出綜藝及周邊節目，不少粉絲亦貼出王星越和吳謹言照片，指2人日前重現劇中造型拍攝番外篇，劇情聚焦婚後甜蜜生活，讓網民期待。不過日前一場吻戲，卻令觀眾派嬲嬲，近日《墨雨雲間》製作團隊釋出拍攝花絮，只見2人在導演指導下拍借位吻戲，不少粉絲直言：「為什麼不能直接親？」、「都2024年了，居然還要借位？」、「真無語！」讓吳謹言哭笑不得。

王星越憑「蕭蘅」彈起，吳謹言受訪時也指《墨》是自己救命稻草：「2021年拍完《尚食》後，我就停下來了，那時候我減慢自己進（劇）組步伐，因為我覺得狀態不對，我也聽到很多聲音，包括觀眾對我的期待，都不是那麼正面，所以我先停一停，看看自己哪裏出了問題，後來有了《墨雨雲間》，就是那個階段的一根稻草吧，抓住了就好好去做。」

談到《墨》的眼神戲，她亦坦言有點遺憾，因為劇中哭戲多，一場哭戲要拍上2﹑3個小時，有時甚至哭到眼睛充血，未能呈現完美畫面。

（即時娛樂）