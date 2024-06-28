許芷熒宣布7磅重孻仔出世 1女2子幸福滿足 肚皮要休息 (19:09)

2011年港姐季軍許芷熒（Whitney）與丈夫Alexander Fung育有一對仔女，今年1月宣布意外懷上第3胎，四年抱三。Whitney今天（28日）在社交平台宣布孻仔Adrian Kacey已平安出世︰「Hello Everyone ! Adrian Kacey Fung，2024年6月回到地球！感恩上天賜我多一個兒子，三弟弟出生時有7磅重，比家姐和哥哥出生時重。如果從前有人對我說，我會有三個孩子，我都會覺得好瘋狂。現在真正的成為了三個孩子的媽媽。感恩上天讓我能與這個兒子有緣份在今生再次遇上。和哥哥家姐一樣，媽媽不需要你成為一個讀書成績考第一的人，但媽媽希望你能成為一個善良，有愛心，有責任感的男人，長大後能為社會，世界貢獻，也希望你會成為一個會愛錫太太的好丈夫，一個好爸爸。媽媽必定會非常珍惜陪伴你和姐姐和哥哥一起成長的時光﹗」

Whitney表示懷孕期間常感覺有機會早產，幸孻仔一直留在肚子裏，時間到了才出來。她說︰「臨生這個寶寶之前，真的是來回地獄又折返人間，肚經常痛，經常會有子宮收縮的感覺，我總是覺得自己會早產，但老公不停叫我一定要堅持正能量。我也不敢動太多，每次感覺子宮收縮就告訴自己『放鬆，放鬆，relax ,relax』。半夜要去好多次洗手間，坐骨神經痛到擰轉身沖廁所，彎腰，瞓低起身都痛到大叫。真是千辛萬苦，一直等著夠日子BB出生。但當感到辛苦時，我都告訴自己，今次應該是最後一次懷孕了，幾辛苦我都要忍住，而且要好好記住珍惜這種懷孕的感覺。那些苦楚，辛苦，將來會是珍貴的回憶呢。」

Whitney透露丈夫有意追多個，湊成2仔2女兩個「好」字，但她覺得現在有1女2子已很幸福滿足，而且連續兩年懷孕，現在真的要好好享受肚皮輕鬆的感覺。Whitney強調︰「4年抱3，真的要休息一下﹗」

（即時娛樂）