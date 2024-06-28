AK拒再談陳瑞輝感情事 邱士縉稱Frankie在港拍劇 (19:23)

AK表示外界對Frankie的評論不講太多，上次他出席活動時已講了，至於Frankie傳被刪減戲分，他表示不清楚。（劉永銳攝/Ig圖片）

男團MIRROR的江𤒹生（Anson Kong）和邱士縉（Stanley）、ERROR成員梁業（肥仔）和保錡，以及COLLAR成員沈貞巧（Gao）、王家晴（Candy）、李芯駖和陳泳伽（Winka）及ROVER等，今天（28日）到奧海城出席《ViuTV全城奧運傳承狂熱》記者會，吸引大批粉絲到場支持。

有傳MIRROR成員陳瑞輝（Frankie）因負面新聞致形象插水，參演新劇《麻甩媽咪》戲分傳被刪減，Frankie與女友Christy避走泰國未返港一事，AK表示外界對Frankie的評論不講太多，上次他出席活動時已講了，至於Frankie傳被刪減戲分，他表示不清楚，但相信未必關事，他說：「知他現在專心拍劇，做好他的工作，其他事不評論了。」

Stanley指Frankie應該在香港拍劇中：「經理人日前才tag了Frankie開工相。（有否打電話關心Frankie？）很多時選擇給空間他們，不會去問他、煩他，我有情緒時都也想大家給予空間，沉思一下怎樣做。」問到在感情方面，有否給予意見？他們表示2個人的感情事，不方便加把口。

同樣有份演出《麻甩媽咪》的Gao表示與Frankie在劇中戲分不多，但2人有對手戲，這幾場戲頗重要，印象深刻又難忘。有指被Frankie負面新聞影響，傳戲分被刪減，她表示不清楚，指自己戲分已完成，她說：「已有完整劇本，大家跟住劇本拍，大家每日奮鬥中，以我所知他開工中。（與Frankie合作時，對方心情如何？）他心情OK，有食飯。」

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（即時娛樂）