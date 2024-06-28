柳應廷為新歌MV大玩造型 倒帶拍攝手法 畫面添怪異感 (22:22)

新歌的MV是《筆觸男孩憂鬱之死》MV延續，在經歷死亡之後，Jer在MV中重生，慶祝自己再次誕生這個世界，但卻化身在噩夢中大家會夢見的怪人。（大會提供）

MIRROR成員柳應廷（Jer）新歌《約齊靈魂在墳墓開生日派對》，從歌名到歌詞內容到編曲都怪誕到底，予人離奇怪異感覺，而歌曲MV貫徹這種感覺，Jer更化身噩夢中的怪人，在夢中控制眾人一舉一動。

《約》歌的MV是《筆觸男孩憂鬱之死》MV延續，在經歷死亡之後，Jer在MV中重生，慶祝自己再次誕生這個世界，但卻化身在噩夢中大家會夢見的怪人。Jer介紹MV概念，他說：「我同導演想喺MV建構奇怪氛圍，因為發夢通常會發啲奇怪內容，今次MV裏面就有婆婆從口中拎出蛋糕，冇靈魂學生喺夢中被指揮跳舞，仲有扭曲肢體舞者，同埋互相掌摑嘅新婚夫婦，所有人嘅行徑都荒誕至極。」不過更荒誕的是，Jer是在背後控制眾人舉動的怪人！

為了呈現光怪陸離畫面，Jer的角色在MV中出現兩個造型，透過化妝令觀眾更容易代入角色。Jer說：「其中一個係畫咗紅色牛角喺臉上面，因為Drum Solo一Part好襯日式服裝，然後我突然諗起喺網上見過嘅造型，係好似牛魔王；以前好似冇乜人試過扮牛魔王，咁我就用咗呢個造型，放喺比較Powerful嘅呢一Part，啲衫係比較似打日式太鼓戰衣嘅感覺。」

至於另一個造型，就去得更盡，他說：「呢個角色係今次呢個MV嘅主線，亦即噩夢嘅本身，另一個造型著住藍色西裝褸，褸上面印有骷髏骨，胸口扣咗有血有肉嘅心臟小裝飾，頸上面仲有一隻好得意嘅銀色道具手掛喺度，表達喺噩夢入面，好似被人捏住條頸，唞唔到氣嘅感覺。雙眼周圍被噴黑，雙手亦噴上銀色，指甲亦十分長，仲戴咗全白色隱形眼鏡。兩個造型都唔係好樸素嘅Jer，係以特技化妝示人，想畀大家代入呢首歌嘅故事。」拍攝當日，Jer更要於專賣白事花圈的花店拍攝，配上怪異造型，現場瀰漫著陰森恐怖感。

為了兩個造型，Jer與團隊花很多時間化妝，再加上今次是以倒帶拍攝形式，令眾人肢體動作都變得奇怪，脫離現實，Jer更要倒轉背誦歌詞，拍攝過程變得漫長，Jer更經歷了24小時拍攝。此外，造型也為Jer帶來不便，他解釋道：「長指甲好唔方便，又唔可以食嘢，又唔可以去廁所，但出嚟效果幾得意。」

今次歌曲延續《筆觸男孩憂鬱之死》的MV故事概念，Jer透露之後再推出的第3首歌，同樣怪異！Jer說：「加埋之後第3首歌，就變成一個奇幻系列，整個系列係比較超現實，想像空間亦多啲，等大家可以睇到一個Jer腦海裏世界。」

（即時娛樂）