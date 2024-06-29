反黑英雄｜袁偉豪拍吊頸戲嗌享受 顏仟汶為演道友減磅 (14:05)

袁偉豪拍攝這場被繩勒頸兼吊起的戲時，腳下僅有幾塊磚頭作支撐。黃子恆之後將他腳下的磚頭踢走，令袁偉豪痛苦得面容扭曲，舌頭也伸了出來。（大會提供 / 明報製圖）

TVB劇集《反黑英雄》昨晚（28日）播出第5集，劇情講到祖耀（袁偉豪，Ben飾）被昔日兄弟大鬼（陳少邦飾）再度出賣，向祖耀死敵「西九王」無良（黃子恆飾）曝光了其藏身之地，無良當場捉拿祖耀兼將其吊起瘋狂虐打。袁偉豪拍攝這場戲時，被繩勒頸兼被吊起來，腳下僅有幾塊磚頭作支撐。黃子恆之後將他腳下的磚頭踢走，令袁偉豪痛苦得面容扭曲，舌頭也伸了出來。

袁偉豪回憶這場戲的畫面只有1分鐘，當時卻拍了一整晚。他說︰「畀人吊起時，頸後面雖然有威吔吊住，但始終都係勒住條頸，我向下墜時條繩雖然唔會繼續勒緊，但始終都會影響到呼吸，與此同時我又要繼續投入去演戲，所以都有啲難度。好辛苦？演戲時係全程投入，當刻只會覺得好享受，但返到屋企梳洗時，啲攰先開始嚟，嗰時先知原來當時係幾咁用力，其實都係一種享受嚟！」

顏仟汶在劇中飾演道友「西敏寺」，她拍攝一場吸食混有雜質的毒品險死的戲時，口吐白沫，狀態極虛弱。她透露為令角色看上去更似吸毒者，拍攝前刻意極速減磅。顏仟汶說︰「接呢個角色時我仲係有啲肉，話明係一個吸毒者，冇理由係肥嘟嘟㗎嘛，之後用咗一個禮拜減咗10磅。妝容方面，第4集出場時已經係最靚女，之後嘅戲都係近乎素顏上陣，個頭隨便夾一夾就埋位。監製唔希望我演到好似平時啲道友咁，唔想要手震、流晒鼻涕嗰啲，演起上嚟都有啲難度。」

談到嘔白泡戲，她直言十分難忘︰「當日好凍，因為要不斷咁瞓喺地下度，地下嗰啲寒氣令我好容易投入到嗰場戲！」有網友讚她身形和外貌保養得宜，顏仟汶笑言：「我都54歲喇，其實身形真係難Keep，因為到咗某個年紀就淨係識得肥，唔會識得瘦，所以我通常都係少食多餐，食少少唔餓就會停，唔會食得太飽或者過量。同埋我好鍾意做家務，加上我養咗幾隻貓，淨係吸塵、掃貓砂已經夠我出汗同減肥！」

（即時娛樂）