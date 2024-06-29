文頌男大半身癱瘓情况不樂觀︰今次可能係最後一次入院 (15:30)

前J2台主持文頌男（Koba）去年10月確診罕見癌症「尤文氏肉瘤」後，先後接受化療及電療，情况反覆。Koba早前因右背痛、右邊舌頭無力等問題入院5日，出院後未幾即再次入院，其胞姊在社交網透露他「腫瘤擴散，下半身沒有知覺」。時隔數天，Koba現身Ig邀請網友玩「你問我答」。雖然他事先聲明不回答關於最新病情的問題，但仍透露了少許近况，直言大半身癱瘓，覺得正步向生命的盡頭。

Koba透露上次出院後因大半身癱瘓，再次緊急入院，照完頸椎以下的全身磁力共振後發現情况不樂觀。他直言現在雖然每天也有盡量進食，但食少少就好飽、頂住和想嘔，坐高一點就會胸口劇痛，沒力氣說話，不能轉身，人很疲倦，連打字也很累。Koba說︰「胸口好痛，我叫救命都冇乜力，係冇乜聲，同埋我頂進係叫兩個鐘，真係忍受唔到，痛到要呻吟嗰種。」

不少網友留言鼓勵，叮囑Koba不要放棄，希望會有奇蹟發生在他身上，Koba卻說︰「好多人都咁講，我都好感謝大家去畀好多鼓勵同支持我，但係老實講，甚至我覺得今次入院可能都係最後一次入院，都唔見得到我可以捱到好耐，好可能生命嘅盡頭都會喺醫院過完。我覺得奇蹟係好少會發生，我亦都唔係好相信會喺我身上發生，只係希望如果我可以輕鬆啲咁樣解脫，已經係對我一件好好嘅事情，我依家只係唔想咁痛，希望可以舒服少少、快少少過完生命嘅尾聲。」他又表示︰「已經只求唔痛，想輕輕鬆鬆咁解脫，怕死呢啲都已經冇乜，問題唔係我放唔放棄、堅唔堅持，其實我根本冇得揀，只可以等，希望快啲等到個解脫，希望個解脫快啲輕鬆啲，咁樣對我嚟講已經係好好嘅結局。」

Koba說近日想到很多事未做、很多地方未去、很多遊戲及電影想玩想看，但想到以後沒機會就覺得很可惜。他希望來生不再有那麼多苦難及折磨，可以開心輕鬆地過活，長得高大靚仔一點。有網友稱想到醫院探望，Koba坦言不想被人看到自己的病容及痛苦呻吟的模樣。

（即時娛樂）