《愛‧回家之開心速遞》7‧8換新片頭 25核心演員拍新主題曲MV跳足10個鐘 (16:31)

無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》2017年播出，至昨晚（28日）已播映至2319集。隨住不斷有演員離開及新人加入，劇中25位核心演員包括劉丹、單立文、湯盈盈、滕麗名、呂慧儀、周嘉洛、古佩玲、張景淳，龍家代表羅樂林、蘇恩磁、樊亦敏（Amy）、何晉樂（Rock）、陳浚霆，林淑敏、歐瑞偉、許家傑、李偉健，還有林漪娸、吳偉豪、楊明、莊思明、袁文傑、姚瑩瑩、沈可欣及何芷姍，日前為《愛‧回家》拍攝全新片頭及全新主題曲MV，兩者均將於下月8日首播。

眾人在錄影廠由早上一直載歌載舞至夜晚，周嘉洛、吳偉豪、單立文及楊明獲安排組成「愛回家四子」大跳搞笑功夫舞，周嘉洛、吳偉豪更谷胸搶鏡。眾人載歌載舞超過10小時，女藝人更要腳踏高踭鞋上陣，「大小姐」林淑敏接受無綫娛樂新聞台訪問時稱十分疲累，要不斷搵位休息。她說︰「一Break就坐，同埋頂唔順要拉筋。Amy就醒目喇，佢已經換咗波鞋上陣。」呂慧儀跳舞期間因不慎閃了腰大叫了一下，嚇到熊家所有人呆立當場。

何晉樂加入劇組的時間雖然尚短，但很快已與各人打成一片。樊亦敏笑言等這位寶貝仔現真身等足7年︰「佢話睇嚟要揼低偶像包袱，我就話你阿媽都揼低咗港姐包袱啦！龍家個個都咁靚仔，洪家就淨係得丹爺靚仔。」《愛‧回家》監製之一的韋晴稱全新主題曲非常洗腦及動聽，但賣關子未肯透露由誰主唱。

（即時娛樂）