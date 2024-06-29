導演‧門2｜郭子健自爆拍《救火英雄》與謝霆鋒妙問妙答 (17:13)

甄栢榮表示拍《冰上火花》時，因為很難準確地控制演員在冰場上的實在企位，因此很多時沒有分鏡和走位。（大會提供）

陳詠燊、盧鎮業（小野）、黃綺琳、馮志強及甄栢榮主持的ViuTV節目《導演‧門2》明晚（30日）播出新一集，請來導演郭子健、甄栢榮現身分享20多年來的電影路。甄栢榮先後執導《救疆清道夫》和《女皇撞到正》，他認為勵志電影能幫人發泄情緒便可，不需要不停提供一個正能量。憑《打擂台》奪得「第30屆香港電影金像獎」最佳電影的郭子健，則認為勵志電影在現今社會沒有用。他說︰「依家反而需要啲毁天滅地、令人醒覺嘅電影。唔知點解啲人覺得我拍嘅片勵志。」黃綺琳聲稱看過他的電影後，自己有被鼓勵到，學會用不在乎結果的心態做事。陳詠燊對黃綺琳笑道︰「咁就唔見咗幾百萬，攞去拍戲。」

回想執導經驗，郭子健表示一位消防員朋友曾對他說，火災現場其實大部分時間都是面對濃煙，於是他便取了這個點子來拍《救火英雄》。當他跟謝霆鋒說這套戲不是拍火，而是拍煙，謝霆鋒立即說︰「呢個得喎， 咁但係點搞呀？」他當時回答︰「唔知，總之就拍煙。」拍攝最後的塵爆場面時，謝霆鋒常問會怎樣爆？爆位會在哪裡開始？郭子健只對他說︰「就係由一個你睇唔到嘅地方開始。」現場眾人聽到都哄堂大笑。

甄栢榮表示拍《冰上火花》時，因為很難準確地控制演員在冰場上的實在企位，因此很多時沒有分鏡和走位，大家都是來到現場才排位。他還笑稱︰「大家開始慢慢認識咩係free fight，後期嘅打波場面就係佢哋free fight，自己打嘅情况下拍出嚟。」

（即時娛樂）`