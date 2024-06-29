炎明熹傳遭雪藏後首見人 認未傾好續約 無綫沒派員採訪 (18:13)

炎明熹（Gigi）傳因拒絕續約被無綫「雪藏」，不獲安排出席早前的《第45屆十大中文金曲音樂盛典》親身上台領取「十優歌手獎」，連After Class的3位隊友詹天文、姚焯菲和鍾柔美下月開騷，亦無份參與。Gigi自4月完成演唱會，直至今天（29日）才首次見人，出席商場活動，過百粉絲到場支持，並大叫「炎明熹，支持你。炎明熹，我撐你」口號。她跟現場歌迷合照時，稱一段時間沒見，粉絲們創作了新口號，而且口號都進步了。

Gigi在活動上唱出歌曲《Little Magic》及《還有一艘救生艙》時有點聲沙，她解釋或因天氣熱及女性生理問題，強調與心情無關。Gigi說心情還好，只是天氣熱容易燥底，但這天出席活動見歌迷，心情興奮。談到被「雪藏」的傳聞，Gigi笑問︰「我今天來到，算不算『雪藏』？ 希望大家對我的感覺沒變。」她承認正跟無綫傾續約，合約細節太私人不便透露，總之會順其自然，隨遇而安，相信一切都是最好的安排。

對於被指不飲水思源，Gigi直言有做人原則，感恩、不忘初心及做好本分均很重要，每個人也有想做的事。談到會花幾多時間跟無綫傾續約，她說︰「我發現人大了，有些事不是那麼簡單，但有時亦非想像中複雜，要自己去判斷。我長大了，想嘗試一些想法，向公司反映後也獲支持，公司想幫我完成夢想，有更多發展。」Gigi強調不忘本，她因為無綫才被大家認識、有自己的樂迷。被問到續約成數時，Gigi說︰「我一直想開心、和氣，很擔心惜我的人不開心，很想大家有正能量。我寧願自己不開心，多過大家不開心。」

Gigi強調從未跟其他唱片公司接觸，寫親筆信是為了向歌迷交代，不想惜她的人不開心。Gigi自言經驗淺，有時候在製作新歌時也不知道自己想要什麼，多數是問公司想如何，自己再配合，因此傾續約時，也不知道自己有何要求。對於無綫今天沒派員採訪活動，她說︰「可能是檔期問題，他們沒有空。」Gigi稱未能出席港台頒獎禮，是因為撞期問題。她強調公司正常地安排工作，自己最近比較多私人活動，未能經常跟大家見面。她覺得目前的工作量還好，但希望能多跟粉絲及愛惜她的人見面。至於After Class 3隊友下月開騷獨欠她，Gigi解釋︰「她們早前忙考試，公司就安排她們開騷跟粉絲見面。會否捧場？如大家屆時見到我就歡呼吧﹗」

說到她已有一段日子沒露面，Gigi表示聽從公司安排，又透露將會有一些私人活動能跟大家見面。至於未來的工作安排，她說︰「希望大家見到我就多多支持﹗」對於甄妮疑在社交網發文，為她傳被無綫「雪藏」一事抱不平，Gigi說︰「我有看她的社交網帖文，但不知道是否在說我。我希望自己能繼續加油，努力裝備自己是非常重要的事。」

（即時娛樂）