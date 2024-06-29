福祿壽訓練學院｜汪明荃獲頒榮譽大獎 讚關嘉敏扮王菲神似 (22:00)

王祖藍、李思捷、阮兆祥主持兼擔任導師的無綫綜藝節目《福祿壽訓練學院》明晚終極對決，3名導師、10強參賽者及壓軸嘉賓汪明荃（阿姐）今日在電視城綵排及拜神。福祿壽將頒發榮譽大獎給阿姐，讚阿姐專業，肯配合節目一齊扮嘢。阿姐想起原來已相隔10多年後再跟3人做節目，形容是《荃加福祿壽》重聚，好開心，期望有機會再合作拍節目或開騷。李思捷提議如邀請到阿姐丈夫羅家英（家英哥）一齊，就真正是「荃家福祿壽」組合。問最鍾意家英哥哪個扮嘢造型？阿姐甜笑說：「他演過好多角色，好玩又得意，形象百變，如電影中扮演唐僧唱《Only You》好搞笑。」阿姐正排練8月公演的粵劇《忠烈楊門》，以往多次演穆桂英，今次演佘太君，自覺升呢，加上首次唱平喉和化老妝，視為好大難度挑戰。至於節目眾參賽者中，阿姐留意到扮王菲的關嘉敏，大讚扮得神似。

王祖藍日前被發現駕駛車牌「HANDELA」座駕在大埔出沒，被市民一眼認出。他說：「其實車牌是太太幾年前送給我的生日禮物，是擔心太張揚，收藏幾年才用，結果都被發現。」

關嘉敏獲阿姐讚賞感受寵若驚，扮完王菲後收到不少觀眾和粉絲好評，信心大增。決賽會施展必殺技，扮演角色是男藝人，最大難度是跳舞，保證大家認不出她。葉泓聲表示為勝出刻意擦鞋，預告會扮演福祿壽其中一人，以博取加分。

（即時娛樂）