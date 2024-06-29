杜琪峯為鮮浪潮做到80歲 發掘更多有能力的電影工作者 (23:51)

導演杜琪峯是鮮浪潮國際短片節發起人兼主席，創辦18年，今年首次未獲藝術發展局（藝發局）資助，規模比去年縮小，放映影片由38部減到24部。鮮浪潮電影節自第11屆開始，鮮浪潮成立有限公司並行政獨立，亦逐步財政獨立，指藝發局最終停止資助「並非不尋常」。藝發局對此表示鮮浪潮短片節自第11屆開始，獲前民政局的「藝術及體育發展基金」透過藝發局批出「五年過渡期」資助，以支持當時成立的鮮浪潮電影節有限公司未來能獨立發展，後來延長兩年至第17屆，去年9月已完成資助。藝發局歡迎任何合資格人士或機構申請資助。

「第十八屆鮮浪潮國際短片節本地競賽頒獎禮」今日舉行，頒發「最受觀眾歡迎獎」、「特別表揚」、「最佳攝影」、「最佳編劇」、「最佳導演」及「鮮浪潮大獎」予參與「本地競賽」的年輕電影創作人。杜琪峯表示今年可以舉辦競賽部分，全因獲得很多人支持。他明年踏入70歲，稱命長些又頂得到的話，會做到80歲，發掘更多有能力的電影工作者，亦希望下一代別氣餒，講自己喜歡的故事。比賽輸贏並不重要，透過這平台發掘自己天分，不停做和睇，拍出新和自己理想的電影。他1970年代入行，其路途也是這樣走出來。他向大家派定心丸，指明年一定會有鮮浪潮競賽部分，不少於8部電影，視乎資金額多寡而定。

杜琪峯接受訪問，對鮮浪潮今年未獲藝發局資助，他說：「好耐啦，已兩年，無所謂，做到就做。（什麼原因不再獲資助？）話你哋自己搞得掂，我邊有講過，我從未掂過，唔緊要，上上落落必然有，我相信上帝會有安排，不是人可以決定。（繼續舉辦是否需要解決籌集資金問題？）係，成日要撲水同要慳錢，因有人會藐你嘴。（會否感慨已辦到18年且有點成績仍被人藐嘴？）不要以為做好事會有好報，要記住這個世界，善良的人不一定得到善報。」

他承認經營艱辛，但仍堅持做下去，因為電影工業和藝術需要傳承。他指香港電影工業曾在世界上有很大成就， 但隨著社會和市場轉變，本土電影開始沒那麼蓬勃，這是必然，全世界都是邊度好搵就去邊度。不過覺得曾經擁有過那麼長的電影歷史，是幾好的根基，以前為香港電影業努力過、打拼過，香港電影亦曾走出世界，如果放棄很可惜，他是資深電影工作者，應該有一個平台去支持新生代，「我都用過好低成本拍電影，不是錢可以埋沒才華，要拍成為自己風格的電影，抄無用，就算屎尿屁王晶，都有屎尿屁的格，全香港票房最高是他，你們不要成日講王晶唔得，王晶真係無得頂」。

談到《九龍城寨之圍城》票房收逾1億港元，是否很鼓舞？杜琪峯說當然覺得鼓舞，「實在抵睇到爛，不過部戲我唔鍾意，我有同導演鄭保瑞講，但實在好嘢，抵睇，做到香港工業上的成就，真係好。」

（即時娛樂）