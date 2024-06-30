傳炎明熹明天馬場活動被飛 吳家樂為Gigi被指忘本抱不平 (14:00)

炎明熹（Gigi）傳因拒絕續約被無綫（TVB）雪藏，她昨天出席商場活動時，不獲無綫派員到場採訪，Gigi受訪時直認續約一事未傾好，強調自己不忘本，希望與公司一直保持良好關係，開心和氣。有報道指自4月演唱會後首出席活動的Gigi其實仍未獲「解凍」，被突然取消出席明天原本有份參與的馬場活動，無綫只派出周吉佩、古淖文、李佳、羅啟豪、譚輝智及顏米羔出席。

「聲夢三小花」姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）與詹天文（Windy）下月舉行的演唱會日前宣布加場，無綫高層樂易玲在記者會上發言時說做人不要忘本，要相親相愛，令人聯想到近期傳不續約的Gigi。梁思浩和吳家樂在前天播出的網上節目《娛樂好好玩》談及此事時，已離開了無綫的吳家樂說︰「首先，炎明熹有冇違反咗合約精神先？炎明熹係喺合約期間履行晒佢嘅責任，咁合約完咗之後，人望高處。你又唔知道呢間公司畀啲乜嘢Offer佢，同埋諗住當初要捧佢，或者將來有一個乜嘢嘅發展嘅話，係咪應該一早就要傾，點會畀佢一路做嘢繼續拖，拖到埋尾先至話傾唔掂呢？呢個就係一班幕後工作人員嘅責任。」

梁思浩同意是藝員部的責任，吳家樂續說︰「咁你都知啦，呢間公司，呢個傾唔掂就輪到何麗全、珍姐（曾勵珍）又傾傾，打完一個圈返嚟，咪又係嗰個條件。如果你嘅條件係符合佢要求，好老實講，一個妹妹仔，佢都去到呢個位嘅時候，梗係希望再遠啲啦，同玩遊戲一樣，唔係獎金就係獎品，你其中一樣多啲，佢咪會留低囉，同埋可能人哋出面嘅Offer都好多呢，機會大好多呢，我覺得唔係忘唔忘本﹗」梁思浩認為炎明熹出道以來獲不少樂壇前輩稱讚有與生俱來的才華，是值得擁有更好的續約條件，無綫不應給她一般妹妹仔的待遇。

吳家樂說︰「去到呢一個階段，唔好講咩忘唔忘本先，你畀咩條件人先？你未入嚟TVB之前，都喺唔同嘅電視台同電影公司做過。我就講森美大哥，佢未入TVB之前，同小儀喺有線做節目，佢連過冷河都唔使就入咗TVB。唔通TVB同佢傾嘅時候話『森美，你入嚟我個台就忘本啦，你應該留番喺有線唔好過嚟』，係咪咁講呢？我覺得唔好講埋啲廢話啦，咩合約精神啫？老實講，我哋當初，又話個市道唔好、共渡時艱，又話無言感激，我諗好多藝人都知道我講緊咩。喂，我哋唔係一齊同你共渡時艱咩？到最後有幾多個藝人係被人哋默默咁放走咗，轉行揸的士，約又唔同你傾？呢啲人，你又唔同佢講『你哋都唔係忘本嘅人喎， TVB繼續養你啦』又唔見你咁講？唔好你覺得佢值錢有利用價值，就話人哋唔留低係忘本。有幾多人黯然咁離開咗呢間公司？當然，我唔係因為我離開咗，所以咁講。某程度上，我覺得要兩面睇，如果佢違約佢唔啱；如果你畀個條件好過出面，你估佢留唔留低呀？」

（即時娛樂）