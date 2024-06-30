D.O來港狂嘗美食 自爆吃得太滋味 被偷拍照片也不知 (15:03)

韓國男團EXO成員D.O（都暻秀）昨晚在亞洲國際博覽館舉《Doh Kyung Soo Asia Fan Concert Bloom in Hong Kong》，甫登場即高呼「香港，好久不見」。粉絲見面會的主題是花，D.O透露第一次收花是中學畢業，當日還按照傳統去吃炸醬麵。他反問香港人中學畢業會吃什麼，得知沒指定菜式後，認為喜歡吃什麼就吃什麼更好。

見面會上，D.O不時以美食做話題，表示每日最幸福的時間就是食飯，其次是躺下什麼也不做。他說舉行亞洲巡迴活動可品嘗不同地方的美食很開心，又透露日前抵港後品嘗了避風塘炒蟹、鴨湯、炒蜆及蒸魚等，因吃得太滋味被工作人員偷拍了照片也不知。他強調︰「我非常愛香港美食﹗晚飯後逛了香港夜巿，其間又買了雪條、生果及凍飲。」D.O擅長下廚並考獲韓國菜廚師執照，他被問能否為粉絲下廚時說︰「想製作一道蒜蓉炒飯，我在軍中曾為180人下廚，但現場幾千人，我可能會煮到死！」

D.O坦言廣東話麻麻，只懂打招呼的簡單句子。他透露很喜歡港產片《少林足球》，對當中一句對白「少林功夫好嘢」印象深刻。主持人即場教D.O講廣東話，他即學即說「凍檸茶少冰少甜」及「你係我杯茶」，場面搞笑。談到未來工作大計，D.O表示新劇《鵰塑都市》將於今年秋天開鏡，他首次挑戰演奸角。不少粉絲要求D.O曬胸肌、腹肌或肚腩，D.O拒絕，其後清唱多首歌曲補數。活動尾聲，他承諾會盡快再來港開騷，並稱開始肚餓，完騷後馬上飛奔餐廳開飯。

（即時娛樂）