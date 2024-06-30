玲玲友情報｜麥玲玲指控農夫呃錢 C君親揭首期人情之謎 (17:47)

麥玲玲在昨晚（29日）播出的一集《玲玲友情報》請來組合農夫現身，玲玲一開始便指控農夫是騙徒，經常有意無意要求她轉錢，雖然事後會全數歸還，但沒支付利息，令她感到被騙。純粹搞笑的玲玲邊說邊大笑，農夫一臉無奈。玲玲之後又指控C君（鄭詩君）當年任職J2台創意總監時經常「失蹤」，更無視她的「搲撈」，找了蘇民峰師傅擔任J2風水節目主持。C君強調真正派檸檬者是玲玲師傅，透露曾多次致電對方及表示有愛情節目等埋她埋位，玲玲都以一句「我未返嚟香港喎」為由，以致合作未能成事。C君又說：「同埋我又唔係搵阿XX做節目﹗」，玲玲聞言激動說：「咁又係，唔係我就絕交喇﹗」全程在旁食花生的陸永表示：「有一位師傅，佢（麥玲玲）唔係好啱嘅，第一性別唔同，第二連個名都唔同。」

玲玲說C君屬「冷漠派」，有一年主動提議到其家拜年，令她疑神疑鬼。她說：「有一年過年，佢係都話要嚟我屋企食飯，我以為佢整蠱我，我覺得你係唔會無端端話要拜年嘅。」C君聞言即作冇癮狀：「從此咪冇再拜過，拜一次年就講一世！我去拜吓年啫，佢就諗住我哋梗係嚟拍嘢喇。」此時陸永再加一腳：「佢開門見到我哋冇cam man冇剩，失望到呢。」被輪流夾擊的玲玲師傅反駁：「第一，係都要去我屋企食，第二，佢（C君）個人好即興，嗰次4日前問我攞地址，原來就因為嗰個蕭正楠！」

農夫即將迎來25周年，主持之一的行仔天真地問「會唔會搞圍酒」，惹來C君不滿：「你真係覺得我哋毫無音樂價值喎！」眾人之後東拉西扯將話題扯至有傳聞指C君當年結婚獲玲玲師傅送上價值等同「首期」的人情，對此C君回應：「我唔知師傅喺邊度買樓啦，但佢畀我嗰個人情真係做到首期嘅，如果喺明朝。」玲玲又自爆當初一早已睇好農夫，不過卻遭司機潑冷水，指陸永及C君「佢兩個好似核爆過後咁喎，你真係覺得佢哋會紅」，陸永忍不住反擊：「你可唔可以出你司機嘅尊容，我想睇一睇啫！」

（即時娛樂）