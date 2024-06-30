金曲35｜MC HotDog孫盛希膺歌王歌后 李玟身影閃現追思環節 (17:02)

「第35屆金曲獎頒獎典禮」昨晚（29日）在台北小巨蛋舉行，MC HotDog及孫盛希成為出爐華語歌王、歌后。首度奪下歌王的MC HotDog，同時獲頒「最佳作詞人」。他表演時，咪高峰卻突然失聲，令他一度跪下喊「這不是我的錯，再給我一次機會」。他領獎時尷尬說：「今天真的是好奇妙的一天，我剛剛真的快要尿褲子了﹗」他事後對傳媒表示︰「拿歌王滿感動的，這真的是一張好的專輯，我對我自己有信心。下跪就是一個自嘲的動作，現在想起來也滿好笑的。」孫盛希以《BOOMERANG》擊敗楊乃文等女歌手封后，她直言沒想過會得獎，入圍後曾不斷催眠自己沒獎也沒關係，不用太期待，結果反而獲獎。她表示今年入行10周年，得歌后獎特別有意義。

金曲獎本來請來王力宏擔任演出嘉賓，獻唱懷念去年逝世的華語歌后李玟，後因不少樂迷反對，王力宏最終辭演而取消整個致敬表演項目。昨晚頒獎禮按照慣例，播放追念已故音樂人影片，影片最後出現李玟身影。當李玟的照片出現在熒幕上，負責彈奏鋼琴的歌手藍又時亦彈出李玟的歌曲《暗示》。她事後在社交平台分享追思環節的片段及留言︰「我彈的這段鋼琴，代表著最大的敬意，裡面沒有技巧，只有情感。不論大家對於這次的金曲獎致敬，帶有何種的觀點或思維，我真的都能理解。但我想說的是，這次金曲獎的紀念影片，我僅僅用最真誠的心，和最深的思念來彈奏這段鋼琴。尤其是最後那句：『是我暗示你我有多麼......委屈......。』我們，真的都好想你。」

香港導演張傑邦憑陳奕迅歌曲《社交恐懼癌》獲頒「最佳MV獎」，他上台領獎時興奮表示︰「沒有想過可以得獎，謝謝陳奕迅，謝謝李榮浩的詞！」

（即時娛樂）