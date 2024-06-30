何韻詩前見山書店開網上直播騷 數十歌迷守候 逾10警員到場 音樂會兩度中斷 (21:20)

何韻詩今天在已結業的見山書店閣樓舉行網上直播音樂會，店外有幾十人聚集看直播，警員後來接報到場。（伍浦鋒攝）

何韻詩今日在位於太平山街見山書店舊址的閣樓開網上直播音樂會，吸引數十歌迷在店外等候。逾10名警員在音樂會進行了個多小時後到場，抄下店內外人士的身分證資料，音樂會兩度中斷。（伍浦鋒攝、YouTube片段截圖 / 明報製圖）

何韻詩今天（30日）在已結業、位於太平山街的見山書店閣樓舉行網上直播音樂會，結他手Mike Orange負責伴奏，許廷鏗就充當大會攝影。音樂會吸引數十粉絲在門外等候及觀看直播，阿詩在結他手Mike Orange伴奏下，唱完一曲《I'm Here》後說︰「今日嚟到呢個香港其中一個好magical的地方，magical係因為人。」

音樂會進行了約1個多小時後，多名警員接報到場，拉起封鎖線及記錄店外市民的身分證。阿詩坐在閣樓樓梯獻唱《親愛的黑色》時一度落淚，她唱完後返回閣樓，對正在觀看的網民說︰「睇緊直播嘅朋友，大家耐心等候一吓，因為依家有啲狀況，處理緊，出面有啲朋友嚟探我哋呀，哈哈﹗音樂就有呢個... 音樂真係好勁。大家成日好鍾意去諗，藝術有咩用呀？音樂有咩用呀？就係咁囉！不過好鬼馬嘅，唔到某啲時候，唔發現原來係咁﹗」

音樂會後來兩度中斷，據阿詩在直播片段中與工作人員的對答，顯示除了店外歌迷，阿詩、樂手及負責拍攝等店內人士亦要被警方抄下身分證上的個人資料。阿詩問工作人員︰「邀請佢上嚟得唔得？我哋要hold住直至佢哋搞掂？快啲得唔得呀，抄？不如我哋兩個（她與結他手Mike Orange）抄咗先啦，我哋可以繼續唱住先嘛。不如抄咗我哋要唱要拍嘅，咁咪可以繼續囉。」

阿詩後來將收音咪轉為靜音，拍攝鏡頭就對着海報。10多分鐘後，音樂會繼續，阿詩邀請新晉唱作歌手Gwenji出場，Gwenji介紹其歌曲時稱生活中有好多噪音，都是不能預計的，這些噪音可能是從電視、電話，甚至街上走出來，事前永遠沒法知道，但人會被這些噪音影響心情。Gwenji獻唱完後，音樂會再度中斷，直播畫面只有音樂聲及影着寫有「活得磊落真誠」的海報。畫面之後再影住阿詩及Mike Orange，阿詩在Mike Orange伴奏下，拿着結他自彈自唱。

音樂會尾聲，阿詩感謝工作人員時有感而發︰「噚日有個高人講，其實阿Goo好耐冇見過光，原來見光好緊要，我哋喺見山度見光﹗」她特別感謝Gwenji及許廷鏗︰「多謝鏡頭背後嘅許氏，黐線㗎呢條友，唔畀佢嚟都要嚟﹗唔畀佢嚟㗎本身﹗唔係，其實係我迫佢嚟，應該咁講，係我迫佢，佢唔想嚟㗎﹗我仲有多謝我自己，多謝個環境，鍛練咗一個新嘅人出嚟。我係真心多謝，唔係寸，我真係覺得冇咁樣，就唔會可以咁樣囉﹗」

阿詩最後多謝前見山書店的店主Sharon提供地方 ︰「雖然我認識咗佢唔係好耐，但係佢嘅目的好pure，就係覺得我要做囉，又冇傷天害理，係好事嚟㗎嘛，佢想做啲好事囉﹗雖然依家做好事都好似變咗好唔啱咁，但係我哋自己知就得，唔使其他人認同，自己好肯定嗰樣嘢，好集中去做嗰件好事就夠，所以多謝Sharon，所以佢令到呢個地方可以magical。當然都係有一班朋友仔啦，大家明白㗎喇，在心中。」

（即時娛樂）