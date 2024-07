next

MIRROR成員陳卓賢(Ian)今個月在亞博舉行一連7場演唱會,目前Ian正積極綵排,Ian繼《Lost at first sight》及《Thank You Postman》,趁開騷前再推出今年第3首派台歌《以孤獨命名》,同樣由他本人作曲,由陳詠謙負責詞,歌曲將於明午(2日)12點叱咤樂壇首播。

另外,魏浚笙(Jeffrey)繼《傢俬》後推出新歌《老積》,新歌由林家謙作曲及黃偉文填詞,歌曲將於後天(3日)中午12點叱咤樂壇派台。黃偉文在Ig寫道:「太 老氣橫秋 的 積肥 會怎樣?他拿着林家謙的旋律,問我要一首關於『成長』的歌。這是我跟(根)據他高度三圍給出的立體裁剪。但說不定,你也能合身。」

(即時娛樂)