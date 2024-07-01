沙灘音樂節｜Jace出場前自隊兩杯 邱鋒澤High爆向觀眾「灌酒」 (12:45)

樂隊KOLOR、ToNick﹑陳柏宇（Jason）﹑陳凱詠（Jace）﹑五堅情其中4位成員﹑野佬和艾粒等，昨天（6月30日）亮相沙灘音樂節第2場。

Jason和野佬夾Band獻唱，Jason表示上次做沙灘騷已是多年前的事，甫上台Fans不斷叫他「除衫、除褲」，Jason亦除掉外衣騷手臂：「大家都40歲喇，除衫就交畀20、30歲歌手去做，但太熱唔除唔得，𠵱家操到一雙麒麟臂都好滿意，不過要除上衫就要搵一個舒服場合先做，亦要再操弗啲。」

Jace首次在沙灘表演，未出場已興奮，她特意在出場前「自隊」兩杯酒：「其實一出場就畀觀眾熱情搞到好投入，佢哋又跳又叫真係好享受，呢啲係最鍾意演唱會氣氛，期望再開戶外騷。（沙灘騷點解唔著得性感啲？）因為要跳好多舞，露背就可以，台下好多人著比堅尼，自己就留返旅行先著，但表演就免啦，比堅尼留畀觀眾著。」

五堅情的4名成員壓軸出場，當4子合體時全場瘋狂，邱鋒澤被觀眾搞到「暈陀陀」忘記歌單次序，還不時向觀眾「灌酒」，表現得非常興奮：「其實這裏氣氛跟台灣春浪差不多High，期待下一次我們齊人見大家！2025年我們有巡演，會齊人跟大家見面，只要香港訂到場一定會開個唱。我們目標每次都學多點廣東話，最終可以全廣東話跟『堅果』溝通。」

早前婁峻碩在個唱狂收內衣，4子齊聲準備好收「大禮」，賴晏駒（小賴）表示8月開個唱，叫Fans好好表示：「如果掉內褲上來，我也會頗開心的，因為可以帶回再穿，今（昨）天沒準備好脫衣服，狀態不是太好，半透視已經很不錯。」

（即時娛樂）