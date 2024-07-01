OLAF音樂會｜容祖兒5年冇在港開騷 羅志祥跟Fans近距離互動 (13:11)

羅志祥身穿黑色西裝，與8名舞者登場，以《夠了》和《TRAP GAME》炒熱現場氣氛。（大會提供）

亞洲大型音樂節One Love Asia Festival（OLAF）前晚（6月29日）在亞博舉行首場。演出單位包括容祖兒﹑羅志祥（小豬）﹑田馥甄﹑Sica（何洛瑤）和WinWin（楊安妮）等，

容祖兒唱出新歌《九秒九》，還加碼爆料稱新粵語專輯正在計劃中。當她唱到《心淡》時，現場旋律一響，就把音樂節變成個唱現場。容祖兒表示已有5年沒有在香港開唱，非常高興能參與這個音樂節。她還笑說：「怎麼大家還能有那麼多活力蹦蹦跳跳？」引得全場笑聲連連。

羅志祥身穿黑色西裝，與8名舞者登場，以《夠了》和《TRAP GAME》炒熱現場氣氛。羅志祥在台上說：「今（前）天下去跟你們一起玩。」在接下來的《有點愛》﹑《戀愛達人》﹑《幸福囉》和《愛瘋頭》Medley中，他走下舞台跟粉絲們近距離互動。

當小豬返回台上後，開始《Twinkle》舞蹈教學，他幽默表示心疼粉絲烈日下排隊，希望透過《Twinkle》的舞蹈，讓大家晾乾腋下汗水，把觀眾逗得不亦樂乎。羅志祥

當晚送驚喜彩蛋，新歌《舞狀元》首次公開跳唱完整版，令香港粉絲大飽耳福及眼福。金曲歌后田馥甄唱出多首經典金曲包括《無人知曉》﹑《你就不要想起我》和《小幸運》，令樂迷樂在其中。

（即時娛樂）