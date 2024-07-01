關嘉敏扮譚輝智跳唱《屈到病》 網民洗版獲讚神還原 (14:08)

《福祿壽訓練學院終極對決》昨晚（30日）舉行，經過一輪緊張對決，有「翻版鄭中基」之稱的陶大衛，以「一人福祿壽」的演出成為大贏家，分別與演出「穿Heels的男人」的吳兆麟齊奪「專業評審大獎」，陶大衛同時獲得全晚最高分，贏得「終極扮嘢王」殊榮。

至於扮「痰輝智」演出「屈到輝智病了」的關嘉敏，最終未獲任何獎項，但在網上引爆旋風式點讚，相關表演消息在TVB官方社交平台瘋傳，有網民直指關嘉敏是「心目中的冠軍」！網民留言：「嗰種反差好正」 、「似到呢！我初頭以為是表演嘉賓，再望點解好似高咗先知真係其他人扮」、「我第一眼以為真係譚輝智」、「孖生兄弟咁」、「佢都好扮得吓」。

頭戴假髮的關嘉敏（Carman）乸晒口面兼扁嘴、並以機械式僵硬舞步，落力模仿譚輝智神情及舞姿，跳唱其參賽《中年好聲音2》時洗腦歌《屈到病》。

除了女扮男裝100%神還原譚輝智外，Carman表演時還額外釋出喜感，分別安排了「道具BB」及「面具拉姑」出場，以加強喜劇效果。Carman的表演獲得3位專業評審一致好評，錢嘉樂笑言除了高度，所有地方都與譚輝智似到十足，志偉更忍不住好奇問：「係邊個嘅智慧叫你扮譚輝智？」、「你幾時開始覺得自己似譚輝智？」嚇到Carmen不懂反應，笑言是思捷主意之餘，並謂今次刻意想跳出型格框框、走詼諧路線。

江美儀則搞笑指為了配合關嘉敏扮譚輝智，她特意向化妝間同事借了「拉姑頭箍」於相關表演環節戴上。最終Carman從專業評審手上獲得7個10分，其中相似度一欄，3位專業評審都給出了10分滿分，證明是名副其實的神還原。

Carman表演完畢後坦言作為跳唱歌手，要扮初學者跳舞舞姿，是整件事難度最高的地方，她說：「我揣摩咗好耐，我（綵排時）聽到最多評語，就係話我跳得太好，Carman你減番少少啦。」

Carman表示沒有因落敗而感不值或不開心，直播時有很多人看到她演出，都表示十分喜歡，她亦很高興，她說：「我扮嘢經驗只得4個月，攞亞軍已經執到，冠軍之前有很多作品，是實至名歸，我亦會多些向這方面發展。」

（即時娛樂）