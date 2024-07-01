福祿壽終極對決｜陶大衛膺雙料冠軍 郭珮文陳懿德扮Twins跳唱 (14:49)

無綫節目《福祿壽訓練學院終極對決》昨晚（6月30日）直播，10強學員出盡扮嘢渾身解數爭獎，加上觀眾投票，總分由網絡素人陶大衛奪得終極殊榮「一級榮譽生」，他與吳兆麟同時獲評審47.3分，奪得「專業評審大獎」，陶大衛膺雙料冠軍。總經理曾志偉承諾為所有學員於台慶安排表演環節。

陶大衛、關嘉敏、吳兆麟、黃建東、葉泓聲、林樂熙、陳柏曦、彭建豪、趙頌宜及周百恩，昨晚施展渾身解數。葉泓聲扮李思捷更即場認對方做老竇，以及林樂熙聲效演出，獲評審曾志偉好評，曾志偉更笑指葉泓聲人工平很多，可頂替李思捷主持《思家大戰》；彭建豪扮杜德偉跳唱《脫掉》 ，錢嘉樂笑言不應問他表現如何，應該問吳君如。

吳兆麟雌雄同體表演穿高跟鞋爆恤衫騷肌，獲評審江美儀垂青，大呼So hot及好正，讚他表演剛柔並重。關嘉敏扮譚輝智唱《屈到病》，造型台風似到足，更出動戴拉姑（狄波拉）面具的舞蹈員伴舞，連江美儀亦特地配合戴上類似拉姑常戴的頭箍，獲李思捷大讚超越扮王菲。

陶大衛在台上換衫，兼以多個造型表演「一人福祿壽訓練學院」為節目致敬，尾聲男扮女裝跳鋼管舞唱《今晚夜》，為觀眾送上驚喜，獲得全場掌聲，最終成為雙料冠軍，贏得價值6位數字的電動車。

賽後陶大衛直言沒想過得獎，只抱著做好演出的心態和這個舞台致敬，覺得自己可以做得更好，他說：「表演鋼管舞因踢到跪在下面的工作人員，差點跌倒，夾硬爬上去才成功。」他稱本身只是網絡素人，有機會也會簽約無綫旗下，盼未來可以做更多喜劇作品，現正苦惱得獎電動車是右軚用不著。

郭珮文及陳懿德均表示對節目不捨，陳懿德稱當中最難忘是扮黑板，花1小時都未卸完妝，要黑住面開車回家，嚇親途人，郭珮文直言扮Twins表演側手翻，問之後可會向諧星發展？她說：「我不抗拒任何工作，只要有大佬講我適合做搞笑明星，我就去做，暫時我還未知自己適合做什麼，不過就非常想拍戲，覺得拍戲好好玩。」

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（即時娛樂）