89歲方太患尿道炎致敗血病 入院再感染RSV變肺炎 (16:15)

89歲的「方太」方任利莎是香港電視史上早期的烹飪專家，方太退休後，原本打算2020年退休並移居新加坡，惟因疫情而決定留港。

方太女兒阿寶為媽媽開設facebook專頁，昨天（6月30日）阿寶在fb撰逾3000字長文，交代方太近况。阿寶表示媽咪4月底頻去廁所，她覺得不尋常，於是帶媽咪看醫生，醫生已斷定是患尿道炎，但要抽血和種菌，及後報告出來，方太患尿道炎；5月時方太曾因敗血症要留院20天，昨天剛好是出院1個月，當時母親節也要在醫院度過，就連原本的日本旅行也因而取消。

阿寶在fb寫道：「我決定在這裡跟大家交代一下事情始末，是因為在這件事裡我學到了一些東西，我覺得值得跟各位分享。

四月底的時候，某天早上我發現方太頻頻上廁所，她跟我說是喝多了水吧！但我覺得不尋常，於是觀看了一段時間之後，我們去看了醫生。單憑病徵，醫生已經可斷定是尿道炎，但依然需要抽血和種菌。我們抽完血就回家，翌日醫生說報告出來了，真的是尿道炎，叫我去醫務所拿一個星期的抗生素。其實我和母親相約了哥哥與姪兒，五一假期在日本見面，但醫生說這情況下不好外遊，所以我們無奈取消了機票和酒店，安心在家裡吃藥休息。

藥吃了幾天，我感覺母親有點好轉，至少不再頻頻上廁所。第五天剛睡醒，母親跟我說：『我周身唔自在…』我給醫務所的姑娘打電話，問能否早兩天送小便樣本回去檢查？姑娘告訴我，必須七天後，否則會破壞測試結果。當時，我跟方太都以為她的『周身不自在』是病後還沒完全恢復的狀態，因此也只好多休息，靜心等候第七天的來臨。

到了第七天，也就是5月10日，早餐後我開車將小便樣本送到醫務所，途中也打過兩次電話給方太，回程的時候差不多中午12點，我問方太想不想在外面買點什麼『加餸』？她在電話裡跟我說，什麼都不用了，你快點回來吧。

我大概20分鐘後到家，看見方太在客廳沙發上，她說想去洗手間，但我發現她完全站不起來，好像一個拔了電池的機器。我與傭人半抱半扶的幫她去了洗手間，這時候方太跟我說，不要擔心，你扶我上床我躺一會兒就沒事。

在我們家，誰也不敢逆母親的意思。所以我就扶她上了床，然後我自己去了洗手間。當我一分鐘後從洗手間出來，我發現母親吐了，肩膀和床邊都有嘔吐物，但以她這麼愛乾淨的人，居然還是躺著一動不動！我刻下大驚，馬上打電話告訴我二姐，說我要跟媽媽去醫院。二姐當時正打算去吃中飯，她告訴我，會馬上趕過來。我幫母親換了衣服，取了身分證，然後打電話去就近的醫院，誰知道他們的回覆是：我這裡已經沒病房，你別過來了。

我同時聯繫了母親的醫生，也嘗試了附近另一家醫院，被告知可以去看門診。在門診科折騰了兩小時，結論卻是：病人高燒，只能住私家房，但我們已經沒有私家房，我們可以給你們寫轉介信，你們自己找醫院；不然可以去對面，我們可以幫你叫救護車，我們這裡一般會送到伊莉莎白（伊利沙白）...

那一刻我是有點奔（崩）潰，我差點以為自己是在瀏覽旅遊網站預訂酒店！一個人重病，醫院居然不是以醫治為前提？我再聯繫方太的醫生，醫生問我：沙田仁安你去不去？不過也許沒有私家房，又或者私家房好貴...我記得我跟醫生說：有房就去，能治我媽媽就好。就這樣，我們去了仁安。

之後的發展就是：尿道炎的細菌對抗生素有抗藥性，因此細菌進了血液，也就是所謂敗血症。方太因此需要注射至少兩週的抗生素；而在留院一週後，方太證實在醫院感染了呼吸道合胞病毒RSV，因此得了肺炎。RSV是病毒，無藥可治，必須靠自己的免疫力康復，而且咳嗽得非常厲害。

肺炎不能掉以輕心，所以我非常擔心。慶幸我們碰到了很好的醫生，結果方太在留院20天後可以出院。數天前我們回醫生那裡複（覆）診，醫生說，我沒想到你可以復原得這麼好...」

經過今次事件後，阿寶悟出一些事情跟大家分享，她詳列10個要項，包括方太發病時，她正好在身邊，並當機立斷去了醫院：「我事後跟家人和朋友說，我這輩子，也許只做對了這件事。」

同時她分享了一些飲食及關懷長者的心得等，最後阿寶透露出院回家後，再整理文件時，發現沒收他們入院的醫院，在轉介信上寫了方太發燒﹑尿道炎，但收費單據上面卻多了「敗血症sepsis」這一項。她寫道：「老實說，這是很不道德與不專業的做法。敗血症病人，你還讓她自己去找醫院？轉介信上不寫，因為還沒驗血吧？但如果寫了，是否不會耽誤到進院第二天，才確診是敗血症呢？」

（即時娛樂）