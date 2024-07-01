王敏奕周奕瑋遊日本1個月 發掘隱世食店 搜尋人氣餐廳 (17:49)

全新飲食旅遊節目《感動味蕾美食餐廳100強─關西篇》由周奕瑋（Jarvis）和王敏奕主持，節目共12集，今晚（1日）起逢周一至三晚10點半翡翠台播映。

由日本新一代食神威先生帶路，引領「日本通」Jarvis和「旅遊節目新丁」王敏奕走訪關西大阪、京都、神戶及奈良等地區，搜尋最高熱度餐廳、發掘隱世食店。每集威先生會帶來食物資訊，分享品嘗美食貼士，還圍繞夢想、傳承、夫妻檔等不同主題。

Jarvis和王敏奕花足1個月，走訪日本多地發掘富地道和人情味的餐廳，本輯先探索關西地區。今晚播出首集，首間介紹餐廳融合日本與韓國文化，擁有韓日血統的店主兼料理人朴先生，獲父母傳承燒肉店，血緣的牽絆令朴先生背負使命，希望將韓國老家的燒肉文化融入日本。

為讓客人享用最好的燒肉，朴先生定期到街市肉工場揀選鹿兒島黑毛和牛，選用部位亦講究。威先生指大阪餐廳必須持有衛生署發放的證書，方可向客人提供生肉，因此大阪能吃生肉的地方不多。節目中，威先生分享正確燒肉方法，及昇華燒肉味道的小貼士，敏奕吃過其親手燒牛舌後大讚：「你唔係食神，係大廚！」

Jarvis吃過後亦狂點頭：「我覺得呢啖飯係日本人嘅soul food！」之後再到具80年歷史的炸串老店享用「放題式Omakase」，Jarvis與首次吃炸串的敏奕更學識「竹籤與醬汁的body language」。

明晚（2日）播出的第2集，Jarivs、敏奕轉戰京都走進舊城木屋，到訪舊式料理烹煮的鰻魚店，儼如穿越400年返回昭和時期。第四代主理人上原小姐為保留傳統味道，堅守以「白燒」零調味做法，僅灑少量鹽去除鰻魚腥味，直接用火炭烤燒，這種煮法考驗鰻魚品質和料理人火喉控制，就連向來不愛吃鰻魚的Jarvis大讚外脆內嫩：「本身好怕鰻魚入面有種味道，唔鍾意食嘅人好敏感，但呢個完全冇，仲食到有種蛋白質嘅味道。」

愛吃炊飯的敏奕品嘗鰻魚雜炊，更被古老湯鍋深深吸引：「佢個presentation好華麗，呢套鍋好靚！」之後他們到了大阪一間有名壽司店，品嘗以傳統工藝手握的江戶前壽司。由於餐廳訂座率非常高，預約至少半年或以上，第二代主理人谷村先生向來不接受媒體訪問，但因為威先生的關係破例受訪，是難得拜訪機會。

敏奕品嘗有別於一般的鮟鱇魚肝和甜蝦蝦膏壽司後，即著威先生為她訂座：「大半年我都等，幫我book！」威先生還分享日本文化小知識，當地餐廳的木筷子很多時用紙條封著，原來當中隱藏「緣」機：「店家會把這個當作跟客人的緣分，正所謂一期一會，如果這個撕破了就代表跟客人這個緣分都撕破了。」

（即時娛樂）