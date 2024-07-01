海關戰線｜謝霆鋒拍戲受傷醫足1個月 林嘉欣練槍豪發百彈 (20:05)

謝霆鋒與林嘉欣接受HOY主播王凌燕專訪，暢談新戲《海關戰線》拍攝點滴。2人在戲中演海關職員，拍攝時亦有真海關職員在場，謝霆鋒表示學到不少平日不會懂得的知識：「比如船隻泊岸時，我們如何綁繩，有很多細節位要即場學。」林嘉欣表示這次是她人生首次穿紀律部隊制服：「當你穿上它，會有一種尊嚴，你的身體自然會挺直。我每次休息或放飯，他們問我換衫嗎？我也說不用，保持這個狀態。」

霆鋒首次擔任動作導演，他說：「動作與對白是沒有分別的，只不過一個是用口說出來，另一個用身體語言表達。如果你說影響我的，是以前陳木勝導演的電影（最大難度在哪裏？）一定是安全，自己拼搏是一回事，但給其他演員上陣時，是會擔心的。嘉欣跨過一個欄之後，隔兩天告訴我瘀了，我說與我無關，但她說不是，她說之前沒事的，我讚她跨得很美，但她說總之跨欄後就瘀傷了。」

林嘉欣為這場跨欄開槍戲特意去練槍，她說：「剛好我有朋友是代表香港射槍，他帶了我去槍會練習，那天用了100顆子彈，後來才知道子彈很貴。我很盡情，我發覺開始了就很難煞停。」問到眼界如何？林嘉欣笑言：「這些沒所謂，劇情所需而已，但我覺得至少在現場，不會無間斷眨眼。」

謝霆鋒表示最危險一場戲是在貨櫃上的動作戲：「大概6至7樓高，貨櫃被直升機吊着，貨櫃再吊着車，我在上面滾下來。拍攝這些場面不可出錯，拍攝前我們花整個月去試這些動作。（是否曾受傷？ ）試拍時眼角有條傷痕，因為10多米跌兩級跌下來，我忘了脫下眼鏡，眼鏡推上面部，坐起身，全部武師看着我，然後我開始流血。最糟是過兩天就要拍攝，我怕不連戲，幸好化妝可遮蓋，然後去醫治了1個月，慶幸沒有傷疤。」

謝霆鋒也為張學友安排不少動作戲，他大讚學友身手：「我們封他影印機，他最多試一次就做到。聽聞他喜歡打網球，所以設計短棍給他，當網球拍那樣，他揮灑自如，有場與他耍棍，我覺得很少人見過學友哥如此打兵器。」與張學友數度合作的林嘉欣表示，跟學友演戲很放心：「很放心將個人交給他，因為戲中我們是情侶，隨故事發展有些情緒很赤裸，你很自然就會這樣做，因為很放心將自己交給他。」

（即時娛樂）