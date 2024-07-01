ROVER團魂修煉過程大公開 尋找首個Band房意見分歧 (21:30)

ViuTV全新節目《ROVER團魂修煉》今晚（1日）首播，逢星期一至五晚上10時30分播映。節目由樂隊ROVER的4名成員擔任主持，包括卓金樂（Kim）、雷濠權（Jason Loi）、陳鎮亨（亨仔）、王希晉（希晉）。《ROVER團魂修煉》是一個組Band育成節目，由尋找Band房、寫歌作曲、以及到外地與當地著名樂隊交流取經的過程，都會全部被攝錄，這些畫面能讓觀眾了解4位成員獨特個性和喜好，還可以見證他們成長。

今晚（1日）製作組會帶ROVER尋覓屬於他們的Band房，以作為團隊日常聚腳地方。亨仔指擁有Band房是他期盼已久事情，他希望地方起碼有200呎；相反阿Kim期望Band房要有1000呎或以上，他講完後自己也忍不住笑；另一方面，貪吃的希晉盼Band房位置處於觀塘或新蒲崗，原因該區有多間宵夜選擇；Jason對Band房沒有太多奢求。

眾人得悉Band房單位坐落於柴灣，亨仔和阿Kim表示傷心，阿Kim更鬧着玩發爛渣表示不滿，希晉反問他們：「近你哋就得嘅，近我唔得嘅？」亨仔表情絕望，原來他居於元朗，由家裏出發到柴灣，大約需時兩小時。身為澳門居民的Jason不但沒有抗議投訴，更為團隊打氣加油。

本集邀得強尼擔任嘉賓，他陪同4人參觀2個單位，其中一個單位欠缺裝修、氣氛陰沉而且地方骯髒。之後強尼給予ROVER兩個信封，信封入面放了剛剛參觀過的單位鑰匙，隊長只能選擇其中一個信封，而裏面的鑰匙將會決定他們的最終落腳地。

阿Kim是ROVER的隊長，亦承受旁人不能理解沉重壓力。他在節目裏面透露初時覺得自己未夠稱職做隊長，怕辜負其他隊員，他說：「自己做極都唔夠好，點樣先可以做好ROVER嘅隊長。」Kim更一度落淚。另外，Kim知道隊員們以他為首，所以他迫使自己不論在任何場合，都要表現淡定，不容將緊張情緒傳染隊員，他說：「如果我冧檔，佢哋就好大鑊。」

（即時娛樂）