曾比特向王家衛自薦拍戲 跟炎明熹有聯絡 盼排解煩憂 (18:58)

Mike和Kerryta表示曾和王家衛導演見面，亦趁機自薦想演戲，Mike說：「他只講了4個字，有機會嘅！」（劉永銳攝）

曾比特（Mike）及周子涵（Kerryta）今天（1日）日到沙田出席劇集《繁花》原聲音樂大碟歌曲現場表演，Mike獻唱劇中歌曲《再回首》及《一生何求》，Kerryta即席重新演繹徐小鳳原唱的《夜風中》及王菲歌曲《執迷不悔》。

Mike透露自薦翻唱前輩蘇芮歌曲《再回首》，他說：「錄完《一生何求》後，監製叫我嘗試為《再回首》錄音，錄完便傳給王家衛導演，15分鐘後就有回覆，可能男聲版本能給予他新的火花，應他的要求再重新錄過，都幾幸運，能有機會被大導演親自欽點。」

Kerryta稱可能因碰巧假期，錄音後要等足1日才有消息，難忘當日時間漫長及煎熬，能被王家衛導演直接認可，感到榮幸。她表示曾嘗試學習小鳳姐聲線唱一次攞感覺，不過正式錄音時，特地不模仿小鳳姐風格，認為應該要有自己感覺，她說：「唱小鳳姐的歌確很大壓力，覺得自己表現尚算OK。」

2人表示還跟王家衛導演見面，亦趁機自薦想演戲，Mike說：「他只講了4個字，有機會嘅！」Kerryta就稱對方指她似日本妹，希望能令導演留下深刻印象。

Mike表示有留意傳被「雪藏」的炎明熹（Gigi）出席活動報道，亦留言與對方聯絡安慰，他說：「也稱不上安慰，只是留言給她，她亦有回覆。」問是否留言邀對方過檔自己公司？他笑道：「這要問她本人意願，我只是問她有什麼可以幫到手，畢竟她年紀比較小，怕她會不開心或混亂，我作為年齡上比較大一點的哥哥，希望可以為她排解困憂，她有覆我"thank you'，相信有些事情外界比我更加清楚，我亦不好意思八卦。」

（即時娛樂）