樂易玲包場搞生日派對 群星到賀 惟炎明熹冇影 (19:02)

無綫助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲，昨晚（6月30日）於灣仔一間意大利餐廳包場搞派對，慶祝今天（7月1日）65歲生日。

不少圈內外好友到賀，包括林峯、佘詩曼、吳卓羲、謝天華亦抽空現身，其他出席賓客佔大多數是無綫藝員、視帝視后、港姐、中年好聲音歌手、聲夢傳奇歌手等，他們帶同鮮花、蛋糕、美酒、名牌精品作賀禮，最少逾百人出席，場面熱鬧。

近期傳因約滿離巢而遭無綫雪藏的炎明熹（Gigi），並無隨其他聲夢歌手現身派對，未知有事在身，還是其他原因才缺席。另一位新聞人物林鈺洧亦秘密到場，疑有心避開傳媒，在其他賓客的社交平台相片上，見她拍照時面露笑容。

樂小姐表示生日派對以自助餐形式招待，大家唱歌﹑傾偈﹑飲酒輕鬆玩一晚，談到生日願望，她連續講3次「身體健康」。鍾柔美與詹天文以及其他多位《聲夢》歌手都有到賀，惟獨Gigi沒有蹤影。問有否邀請Gigi出席派對，樂小姐解釋請客名單交予同事處理，不是她負責，誰有空都可以到來。

重提她日前在活動上所提到，做人「不要忘本」被指有弦外之音，不禁令人聯想這番話似暗示跟Gigi有關。樂小姐說：「我經常都會講這句話，不是第一次講，所以不怕被人誤會。例如在訓練班堂上，必教藝人的一課，就是怎樣去做有品德演員，所以TVB藝人無論在哪裏，都被外界讚乖、勤力和演技好。」

談到Gigi承認正在傾續約問題？她說：「可以慢慢傾，你們都問了她的意向，如果公司有雪藏她，就不會幫她接工作，不會為她宣傳新歌，全部都是流言蜚語。」有報道指Gigi原本有份演出今天馬場騷，但最後突然被飛出局，樂小姐表示生日不欲談太多工作事，然後笑笑口轉身入場。

（即時娛樂）