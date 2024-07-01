樂易玲生日P｜蔡思貝盼進修演技 鍾柔美跟炎明熹心連心 (19:36)

林峯和堂妹林夏薇﹑佘詩曼及高海寧都有出席樂易玲生日派對。（林蘊兒攝）

易玲在兩名兒子、以及羅天宇及鄭衍峰陪同下，乘坐7人車抵達（上圖）；陳山聰﹑吳卓羲和胡定欣都有現身派對。（林蘊兒攝）

鍾柔美（左圖）認為Gigi本身很忙，能否來捧場視乎對方有沒有時間；蔡思貝稱最近沒有接新劇，主力拍廣告和出席活動。（林蘊兒攝）

無綫助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲，昨晚（6月30日）於灣仔一間意大利餐廳包場搞派對，慶祝今天（7月1日）65歲生日。

樂易玲在兩名兒子、以及羅天宇及鄭衍峰陪同下，乘坐7人車抵達，其他嘉賓陸續到賀包括陳山聰、胡定欣、譚俊彥，姚子羚、高海寧、蔡思貝、羅子溢、朱晨麗、何雁詩、鄭俊弘、梁超怡、莊思明、楊明、張曦雯、林盛斌、曾比特、張彥博、譚嘉儀、何沛珈、謝東閔、梁競徽等，還有一班《中年好聲音》與《聲夢傳奇》歌手。

與樂小姐生日僅相隔一天，適逢昨天生日的林夏薇，盛裝打扮與堂哥林峯到場；他們與佘詩曼相差約10分鐘左右出現，同以趕時間為理由，未有接受訪問。吳卓羲到場跟陳山聰和胡定欣合照時，眼鏡霧化被取笑似「吳業坤2.0」。

鍾柔美（Yumi）於本月19及20日，聯同詹天文和姚焯菲舉行演唱會，問到會否想Gigi捧場？Yumi說：「見到她當然會好開心。她最近在馬鞍山出席活動，其實離我家好近，感覺大家似心連心，連在一起」。Yumi認為Gigi本身很忙，能否來捧場視乎她有沒有時間，不想阻礙她，一切順其自然。

譚俊彥表示每年按傳統送酒給樂易玲作為生日禮物。他表示有個多星期的假期，趁一對子女開始放暑假，便盡量多陪伴他們享受親子樂，還計劃帶小朋友出埠玩。

蔡思貝稱最近沒有接新劇，主力拍廣告和出席活動，她之前曾拍旅遊節目，不介意繼續接拍，寓工作於娛樂：「如果可以，我下個目的地想去北京，未選港姐前曾考慮報讀演藝學院，現在也一直想再讀書，進修短期演藝課程和學國語。」

有報道指內地網民對蔡思貝反感，說反對無綫找她拍劇，否則罷睇，蔡思貝稱現時網民對她評價已變得正面，令她很開心，盼大家慢慢接受她，不排除返內地接工作。

周吉佩與顏志恒密密接工作豬籠入水，繼早前聯同其他「中一生」完成麥花臣兩場音樂會後，希望將他們音樂帶去澳門或者大灣區，稍後他要飛往馬來西亞宣傳《中年好聲音》第三季，到時順便為演出一事探路。

何雁詩為「天使綜合症」患者而發起的慈善演唱會，將於7月7日舉行，她表示已籌備得如火如荼，得知門票只賣剩一個位，外界反應比預期中好，感謝各界支持，籌款目標暫定100萬，希望陸續籌得更多。

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（即時娛樂）