我們與金牌的距離｜孖保錡挑戰男子手球隊隊長謝永輝 Phoebus輸遊戲瘀爆 (22:11)

ViuTV《我們與金牌的距離》今晚（1日）播出一集，由吳保錡和吳啟洋（Phoebus）這對「雙吳」出擊，挑戰另一強人﹑現役香港男子手球隊隊長謝永輝（Freddie）。

熱身賽會以2對2進行比賽，每隊有10次進攻機會，每5次進攻後換隊進攻。期間不能走過禁區線，每次最多持球3秒和走3步，進攻方被防守方捉實至完全不能射球，會即時判自由球，最後入球多為勝出。

Freddie和隊友阿謙被問到比賽策略，2人毫不留情地話：「淨係追住保錡嚟打，實行弱點攻擊，要打擊佢嘅自信心。」這時保錡卻走過來叫Freddie欣賞他自創球技，還信心爆棚表示是從朗拿甸奴身上學回來，完全不知自己已被對方視為弱點攻擊對象。

第一回合先由Freddie隊進攻，甫開始保錡成功阻止對方入球，即得戚地說：「見到我乜嘢料啦！」話口未完就已被入一球；第二回合輪到保錡和Phoebus隊進攻，身為前港隊隊員的Phoebus依然保持水準，入了漂亮一球，連保錡也嘆為觀止。不過對於保錡在這入球上有何貢獻，Freddie想了2秒後，笑說：「冇做過嘢，只係幫Phoebus湊夠人數開波！」

熱身賽後製作組特別設計秘密特訓「豆袋掟罐頭」，掟得最多罐頭落地為贏家，而贏家可以先收工。大家聽見後非常雀躍，保錡即表示自己是「香港小遊戲之鬼」，更表明「我今次一定唔讓㗎﹗」Phoebus更指「呢個真係關乎生死﹗」還笑言早收工好重要。

最後慘敗收場的Phoebus不忿氣，質疑製作組沒有試過遊戲，於是派出幕後女將試掟一次，結果一擊即中，Phoebus目暏後大喊一句：「咁樣點落台呀！」

（即時娛樂）