反黑英雄｜張頴康「救參96小時」 商場拍狂奔戲辛苦到嘔 (13:41)

飾演大鬼的陳少邦同樣引發網友熱議，皆因他與頴康在劇中雖然同樣遭逢子女被綁架的不幸，但兩人態度卻大相逕庭。（大會提供）

無綫劇《反黑英雄》昨晚（1日）播出第6集，飾演PTU沙展蘇國威的張頴康上演「救參96小時」救女行動，過程緊張刺激！

劇情講到國威女兒童童（林允晴飾），因意外與大鬼（陳少邦飾）兒子小豪（趙鎧政飾）一同被綁架，救女心切的國威決定親自前往交贖金，因而遭綁架事件幕後黑手阿祖（袁偉豪飾）遙控「玩到謝」，除了被指示在健身室更衣室剝光豬外，又要他在限時內，在商場撇甩同行警員，之後再亡命飛車，最後因軒神（陳山聰飾）在關鍵一刻殺到，阿祖最終未能從國威手上搶得贖金，遂命令另一手下小松（蔡景行飾）將兩個小朋友撕票，兩名小孩生死未卜。

談到6分鐘商場狂奔場口，張頴康透露拍了一整天，更跑到嘔，他說：「坦白講呢場戲好辛苦，因為場地實在太大，當日拍咗幾次之後，有人掟支水畀我飲，我一飲即刻嘔番出嚟，雖然我本身都有玩開長跑，但個場地真係太大，要一段時間先適應到。」

張頴康在戲裏戲外，均是3名小朋友爸爸，他坦言易投入角色：「個女被綁架呢場戲，做咗爸爸之後感覺深咗好多，呢一Log戲我都好鍾意，好表現到父女嗰種感覺。」

演張頴康太太珊珊的傅嘉莉（Kelly），在一場醫院爆喊戲曬演技，Kelly說：「呢場戲我係以冇咗個女、唔可以再冇埋個老公嘅心情去演，內心好崩潰，但又唔可以情緒失控到講唔到嘢。好多謝導演喺呢場戲畀咗好多空間我發揮，等我可以一Take過完成。」

飾演大鬼的陳少邦同樣引發網友熱議，皆因他與頴康在劇中雖然同樣遭逢子女被綁架的不幸，但2人態度大相逕庭，張頴康盡力救女兒，少邦卻一點不着緊，當張頴康要求陳少邦合作救人時，他竟說：「阿Sir你得一個女咋，我有4個仔，呢個仲係二奶生嘅」、「錢呢我唔會畀喇，我大鬼睇錢睇到天咁大，想屈我？我屈佢就有！」回到家後看到豪仔媽咪（阮兒飾），打算變賣家當籌贖金時，他再涼薄說：「你唔好咁天真啦，啲綁匪會講道義咩？你唔畀錢佢哋一定撕票，你畀錢佢哋都係一樣撕票！」

（即時娛樂）